Ukraine : le Japon débloque 10 millions de dollars pour l’UNESCO

La puissance mondiale a annoncé investir plus de 16,1 millions $ au sein de l'UNESCO pour soutenir les actions en direction des pays touchés par la guerre ou l'instabilité politique, comme l'Afghanistan, le Niger, mais aussi l'Iran.

Dans cet ensemble, un peu de 10 millions $ seront réservés à l’Ukraine. Cet accord a été scellé le 31 janvier 2023 entre Audrey Azoulay (directrice générale) et Atsuyuki Oike (ambassadeur et délégué permanent du Japon auprès de l’organisation).

Des millions de la part du Japon

Le pays président du G7 pour l’année 2023 débloquera donc 3,3 millions $ pour l’éducation, 2,5 pour les médias et 4,1 pour la culture.

Le Japon devient ainsi le premier partenaire de l’organisation dans ses actions en Ukraine.

L’engagement du Japon envers l’UNESCO concerne tous les domaines de notre mandat et profite à de nombreuses régions du monde. L’aide du Japon a atteint un niveau record cette année : j’y vois un témoignage fort de leur confiance en notre Organisation. - Audrey Azoulay

L’accord passé entre les deux entités s’inscrit dans la continuité de la politique japonaise en faveur de l’Ukraine et de son opposition à la Russie.

Le 13 janvier 2023, le Kiev Independant a confirmé l'information : « Le Japon alloue 95 millions $ pour restaurer les infrastructures détruites en l’Ukraine. Les fonds seront dépensés afin de rétablir la liaison des transport dans les territoires libérés, créer les conditions pour le retour des citoyens dans leurs foyers et soutenir l’économie dans les oblasts [région administrative]. »

Cette somme sera gérée par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

La puissance internationale, avec son soutien financier à l'UNESCO, vient donc compléter et renforcer son investissement général. La constitution japonaise interdit à ses autorités de fournir des armes aux territoires en guerre. En compensation, elles livrent des drones, des casques, des gilets pare-balles…

Un plan d’action pour l'Ukraine

Le 25 janvier 2023, dans un communiqué de presse, l’UNESCO annonçait avoir « mobilisé plus de 18 millions de dollars en faveur de l’éducation, des sciences, de la culture et de l’information » en Ukraine. Et d’ajouter que la ville d’Odessa est désormais inscrite sur la Liste du patrimoine mondial et bénéficiera d’une aide internationale.

L’organisation déploie donc de nombreuses actions pour la reconstruction du patrimoine national : numérisation d’œuvres d’art et archives, réparation d’édifices culturels, livraison de matériel de protection…

Pour soutenir les 75 % d'élèves et instituteurs en situation de stress post-traumatique, des professionnels du secteur médico-social interviendront dans les écoles.

À leurs côtés, 20.000 professeurs et éducateurs ukrainiens se formeront à identifier et atténuer les traumatismes de l’invasion russe. L'une des priorités est également de reconstruire les écoles détruites : actuellement, 30 % des cours sont réalisés en distanciel.

Des fonds seront débloqués pour la restauration des sites culturels. Depuis le 24 février 2022, 238 bâtiments ont été endommagés, selon le recensement effectué par l’Unesco.

« L’une des premières victimes de la guerre, c’est l’information » a déploré Guilherme Canela De Souza Godoi, responsable de la section Liberté d’expression et sécurité des journalistes de l'UNESCO, le 8 février.

Pour y remédier, les journalistes auront de nouveaux équipements (casques, veste...). Mais également une ligne d’urgence, un soutien psychologique et une formation de défense en zone de conflits. En effet, beaucoup d’entre eux travaillaient dans des médias locaux et ignoraient les méthodes et pratiques professionnelles pour couvrir un conflit.

L’organisation mondiale dédiera donc ses ressources à ces trois missions.

