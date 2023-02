L'Histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée

Sorti début novembre, voici un personnage inattendu, dont l’entrée dans le monde du livre restera dans les annales, évidemment. Avec près de 30.000 exemplaires vendus (et ça continue à un rythme particulièrement soutenu !), l’histoire de ce suppositoire, personne n’aurait parié dessus.

Et pourtant ! Réunissant une fine équipe belge, entre Alex Vizorek et Caroline Allan pour le scénario et des illustrations de Karo Pauwels, voici un ouvrage jeunesse, à recommander hautement aux adultes qui ont gardé un esprit d’enfant — ou plus simplement, toute personne avec un peu d’humour.

La destinée funeste d’un suppositoire ne laisse que peu de place à l’imagination : finir dans un orifice, dont le choix ne lui appartient même pas. Alors, quand Paul — oui, Paul le Suppo — décide de contrecarrer les plans que l’univers avait ourdis pour lui, voilà de quoi sourire.

Et quand une petite fille constipée se présente au domicile qui héberge sa boîte, il comprend que ses heures sont comptées… Fuir, là-bas fuir… mais ensuite ?