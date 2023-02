Allemagne : une “Semaine du livre féministe” pour rendre les autrices visibles

L'Allemagne accueillera au mois de mai sa première Feministische Buchwoche, un événement d'ampleur national destiné à mettre en avant les autrices et toutes les travailleuses du livre, en passant par les traductrices et les éditrices.

Comme le marché du travail en général et d'autres secteurs du livre à l'international, le monde littéraire allemand réserve une plus large visibilité et, très souvent, une meilleure rémunération aux hommes. Ces inégalités professionnelles et économiques, dans les domaines culturels, ont un impact sur la représentation des femmes, perpétuant des clichés sexistes et minimisant leur place dans l’histoire de l'art.

Auteur plutôt qu'autrice

En 2018, le projet FrauenZählen (Compter les femmes), qui cherche à mesurer la visibilité des femmes dans les mondes des médias et de la culture, a supervisé la réalisation d'une étude sur les critiques littéraires.

Plusieurs associations et des dizaines de volontaires ont observé les contenus de 69 médias (journaux imprimés, radio, télévision) pour en relever les critiques littéraires et leurs auteurs. Ce travail a été mené sur les 2 semaines précédant et suivant la Foire du Livre de Leipzig, événement littéraire national.

2036 critiques littéraires ont ainsi été décortiquées et classées selon le genre des auteurs, mais aussi selon la personne derrière le livre chroniqué. Sur l'ensemble des médias, à l'exception des magazines dits « féminins », les 2/3 des livres critiqués sont signés par des auteurs masculins.

Les critiques sont majoritairement le fait d'hommes, dont les 3/4 des livres qu'ils chroniquent sont signés par des auteurs masculins. L'inverse n'est pas vérifié : les femmes, lorsqu'elles chroniquent des ouvrages, choisissent à égalité des livres d'auteurs et d'autrices.

Pour des genres particuliers, ces écarts se creusent. Pour les romans policiers et la non fiction, l'étude relève 5 livres d'auteurs critiqués pour un livre d'autrice seulement.

Enfin, l'espace éditorial fait aussi l'objet d'un déséquilibre flagrant, avec des critiques de livres signés par des auteurs mieux mises en valeur, ou plus longues. Seule la radio allemande semble pencher du côté des autrices, avec des critiques de leurs ouvrages plus rares que pour les auteurs, mais toutefois plus fouillées.

Visibilité nationale

Avec un coup d'envoi donné par l'autrice, éditrice et traductrice Doris Hermanns le samedi 6 mai à Leipzig, la « Semaine du livre féministe » espère donner un coup d'accélérateur médiatique à la conquête de la visibilité des autrices dans les médias.

Pour l'année 2023, l'association BücherFrauen s'est donné pour mission de mettre en avant le travail des traductrices, qui sont, par voie de conséquence, encore moins visibles que leurs collègues masculins.

Acheter et lire un livre sans se soucier du traducteur, c'est, selon moi, un peu comme si quelqu'un achetait l'interprétation d'une œuvre classique en se préoccupant uniquement du compositeur, et non de l'interprète. Le compositeur est important, bien sûr, mais un mauvais interprète peut totalement gâcher l'écoute. – Gabriele Haefs, autrice et traductrice littéraire allemande

Dans plusieurs villes d'Allemagne, les groupes régionaux de BücherFrauen assureront l'organisation de diverses propositions, des lectures aux débats. Une liste de lectures conseillées a également été constituée, qui comprend notamment Un autre regard, d'Emma Clit (Massot Éditions), Tout le monde peut être féministe de bell hooks (Divergences), ou encore Bibliodiversité. Manifeste pour une édition indépendante, de Susan Hawthorne (ECLM).

Photographie : détail de l'affiche de la première Feministische Buchwoche