Guillaume Dervieux prendra en charge la littérature chez Editis

Karim Ayari prend les fonctions de Directeur délégué aux opérations financières pour renforcer et accompagner la Direction financière d’Editis dans le cadre du projet de distribution-cotation et de changement d’actionnaire de référence. Il rejoint le comité exécutif d’Editis.

Karim Ayari, ingénieur des Ponts et Chaussés et diplômé de la London Business School, a débuté sa carrière dans le conseil en management chez PwC, Andersen puis BearingPoint.

Il a rejoint Vivendi en 2009, d’abord au sein de l’Audit Interne puis du département fusions et acquisitions où il a mené des opérations telles que l'acquisition d'EMI par Universal Music ou la cession de Maroc Telecom.

Il a été Directeur général de Watchever Group entre 2014 et 2017 puis Directeur général Europe et Directeur des opérations du Groupe See Tickets entre 2018 et 2022.

Nous sommes ravis d’accueillir Karim Ayari, professionnel passionné. Son expertise sera précieuse à Editis au moment où le groupe aborde une nouvelle étape de son histoire et de sa transformation. Je félicite également Guillaume Dervieux qui étend ses fonctions et va contribuer à donner un nouvel élan aux maisons de littérature du groupe. Michèle Benbunan, Directrice générale du groupe Editis

Arrivé en janvier comme Directeur délégué à la stratégie et à la transformation du groupe, Guillaume Dervieux assurera dorénavant, en plus de ses fonctions actuelles, la Direction de la littérature et la Présidence de maisons d’édition dont Belfond, Bouquins, Le cherche midi, Plon, Pocket, Robert Laffont…

Guillaume Dervieux, diplômé de l’IEP de Paris et du MS ESCP-Asfored, a débuté sa carrière en tant que Directeur éditorial au sein des groupes Wolters Kluwer et Vivendi.

Il a pris en 2003 la Direction générale d’Armand Colin, maison du groupe Hachette. Il a été, entre 2007 et 2018, vice-président et Directeur général des éditions Albin Michel, Président du Pôle éducation d’Albin Michel (qui regroupe notamment Magnard, Vuibert et Delagrave), Président de Dilisco et du réseau des Librairies Albin Michel.

Il a enfin occupé, entre 2019 et 2022, la Vice-Présidence et la Direction générale des maisons françaises et européennes du Groupe Libella.

