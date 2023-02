Benoit Cohen : empêcher son père de souffrir

À travers le portrait d’un homme, l’histoire d’une famille, et de l’amour qui lie tous ses membres, il raconte comment, accompagné par sa mère et ses frères, il a cherché à empêcher son père de souffrir.

Face au déni de cet homme, terrorisé par la mort, qui ne veut rien savoir, ils ont essayé de trouver en secret un moyen de l’aider à partir en douceur en se heurtant à l’absurdité d’un système dans lequel l’accès aux soins palliatifs reste réservé aux plus chanceux et qui interdit le recours à l’euthanasie pour soulager les malades.

Un hymne à la vie qui pose la question de la manière dont nous avons le droit de mourir aujourd’hui en France, au moment où la convention citoyenne sur la fin de vie rendra ses conclusions.

Les éditions Flammarion proposent d'en découvrir les premières pages, en avant-première :

Benoit Cohen est écrivain et cinéaste. Auteur de documentaires, de séries et de six longs-métrages parmi lesquels Nos enfants chéris (2003) et Tu seras un homme (2013). Il a également publié trois livres chez Flammarion, Yellow Cab (2017), Mohammad, ma mère et moi (2018, en cours d'adaptation pour le cinéma), et Le prix du paradis (2021).