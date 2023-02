Les éditions Beau dommage : "Refuser la tyrannie de la nouveauté"

Qu’est-ce qui a conduit Claire Fallot, à 38 ans, à créer sa propre maison d’édition ? « Une conjoncture professionnelle et personnelle favorable, d’abord. Peut-être surtout quelque chose de l’ordre de la pulsion, une pulsion kamikaze... Plus sérieusement, il me semblait qu’une activité comme celle-ci synthétisait ce que j’avais pu expérimenter jusqu’alors, en le magnifiant. »

Des stages et des missions en free-lance chez différents éditeurs, « un peu » de temps employé à la librairie L’Armitière, à Rouen, avant de se tourner vers l’édition et la communication institutionnelles durant de longues années, à Rouen puis Paris.

Sa dernière expérience dans le secteur, avant se jeter dans le bain de l’entrepreneuriat, fut du côté de la structure créée par Anne Vaudoyer et Arnaud Labory, tournée vers la relation presse, les relations publiques, E-RP, l’édition, et plus largement la culture : « Leurs clients étaient pour beaucoup des éditeurs de littérature, de sciences humaines et de beaux-arts », nous confie Claire Fallot. L'entreprise a été dissoute en 2019. Depuis, Arnaud Labory a fondé l'agence La Bande, et Anne Vaudoyer a repris ses activités d'attachée de presse indépendante.

Consciente des nécessités de jongler entre différents domaines de compétence au quotidien quand on lance une maison d’édition, la grande lectrice de la correspondance de Flaubert va jusqu’à en « aimer l’idée » : « De ce que j’en vois pour l’instant, il s’agit de fréquenter de près l’âme de nos semblables, mais en ayant les pieds bien ancrés dans le sol ; d’être sans cesse accompagné par les auteurs, et par toutes celles et ceux qui, dans la chaîne du livre œuvrent à les faire connaître, mais d’en revenir toujours à la solitude absolue de la lecture ; de nager dans les livres à chaque instant, mais de ne plus jamais pouvoir les regarder comme avant. »

Le goût comme ligne de conduite

Qui dit maison d’édition dit, la plupart du temps, ligne éditoriale et type d’ouvrages. Pour ce dernier, Beau dommage se veut généraliste, proposant à terme de la littérature française et étrangère, des œuvres graphiques et des beaux-livres. Pourquoi choisir de ne pas choisir ? « Telle découverte du magnifique beau-livre d’une contemporaine pas encore traduite a inscrit dans le projet de la maison la possibilité d’en publier ; tel roman que j’aimerais profondément voir adapter en bande dessinée laisse la porte ouverte aux titres graphiques etc. »

Tous types de livre pourvu qu’il y ait le goût donc, également sans borne de temps ni d’espace : « Les frontières géographiques peuvent sembler bien fragiles quand on parle de littérature », défend elle, et d’ajouter : « Je suis persuadée qu’il se publie autant de bons livres aujourd’hui qu’hier, il me semble quand même très sain de refuser là comme ailleurs la tyrannie de la nouveauté. »

Une famille d'oeuvres tout de même se dégage : « Des livres troubles, irréguliers ou sombres, pourvu que leur puissance et leur éclat s’imposent ». Et de développer : « La maison souhaite réconcilier les paradoxes. Des œuvres qui par la langue ou le trait embrassent la vie intérieure dans toute sa complexité. Ils sont nombreux... Pour n’en retenir que quelques-uns : chez nos contemporains ou presque, Le Sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari ou L’Ancêtre de Juan José Saer. En bande dessinée, Poulet aux prunes de Marjane Satrapi et l'incroyable Rusty Brown de Chris Ware. »

Des livres sombres, troubles, mais loin de titres comme La décharge mentale de Bastien Vivès ou Les 120 Journées De Sodome du divin marquis, donc, pour rebondir sur l'actualité récente et la question de la représentation dans l'art.

Une ambition de porter des livres qui ont « un éclat qui s’impose » par le texte, mais également en donnant de « l’importance au livre en tant qu’objet ». En définitive, « privilégier des œuvres que non seulement on a absolument envie de finir quand on les commence mais que surtout, surtout, on aura envie de relire. »

C’est Belles Lettres Diffusion qui s’occupera de la distribution des titres pour son « positionnement et une déontologie qui me plaisent beaucoup ». Mais aussi, car « leurs représentants sont connus pour être de fins lecteurs ».

Le premier ouvrage, qui sortira en avril, est un roman anglais de la fin du XIXe siècle, New Grub Street, de George Gissing, dans la traduction révisée de Pierre Coustillas et Suzanne Calbris.

C’est une fresque pleine de piquants de la vie culturelle londonienne d’alors, aux personnages incroyablement modernes et nuancés. Le tout est porté par une langue sensible et précise, très originale pour l’époque. George Orwell disait d’ailleurs de Gissing que l’Angleterre avait sûrement produit peu de meilleurs romanciers.

– Claire Fallot, fondatrice des éditions Beau dommage

Crédits photo : Domaine Public