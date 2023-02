Prix des libraires : 10 romans français dans la première sélection

Cette sélection se veut éclectique, qualitative et libre.

Toutes et tous les libraires des librairies indépendantes de France devront d'exprimer dans un premier temps entre le 7 février et le 26 mars afin de choisir les 5 finalistes, et dans un second temps du 6 avril au 10 mai pour choisir le ou la lauréate.

Verdict le 17 mai 2023.

Voici la première sélection :

Que reviennent ceux qui sont loin, Pierre Adrian (éditions Gallimard) ·

Les mangeurs de nuit, Marie Charrel (éditions de L’Observatoire)

Partie italienne, Antoine Choplin (éditions Buchet Chastel)

On était des loups, Sandrine Collette (éditions JC Lattès)

Ada et Graff, Dany Héricourt (éditions Liana Levi)

La nuit des pères, Gaëlle Josse (éditions Notabilia)

Le Soldat désaccordé, Gilles Marchand (Aux forges de Vulcain)

Les enfants endormis, Anthony Passeron (éditions Globe)

Sur l’épaule des géants, Laurine Roux (éditions du Sonneur)

Des lendemains qui chantent, Alexia Stresi (éditions Flammarion)

Marie Vingtras, lauréate du Prix des libraires 2022, est la marraine de cette nouvelle édition. Très plébiscité, son premier roman, Blizzard, paru aux éditions de L’Olivier, sorti en poche aux éditions Points depuis le 6 janvier, s’est écoulé à plus de 75.000 exemplaires toutes éditions confondues.

Le Prix des libraires existe depuis plus de 60 ans, les libraires ont récompensé des talents peu connus mais devenus incontournables de la scène littéraire française depuis.

Les ventes d’Âme brisée d’Akira Mizubayashi, lauréat 2020, s’élèvent à plus de 90.000 exemplaires, celles d’Héritage de Miguel Bonnefoy, lauréat 2021, à plus de 75.000, grâce au Prix.

C’est un grand et beau prix, ouvert, indépendant et prescripteur. Les partenaires du prix, pour qui la lecture est essentielle, sont Lire Magazine littéraire, le groupe UP-Chèque Lire, le 1 hebdo, ActuaLitté, Domaine Berthelemot, Book Conseil et le Centre national du Livre.

