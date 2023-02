À Lyon, un prix littéraire pour la transition écologique

Pour ce prix de la transition écologique, 6 ouvrages ont été sélectionnés. Ils abordent les enjeux écologiques de manière originale.

Les lecteurs et lectrices sont invités à lire et voter pour les livres qu’ils partageraient un peu, beaucoup ou passionnément à leur entourage pour informer, sensibiliser... et agir.

Une première édition encourageante

Pour cette première édition, 21 bibliothèques et comités de lecture sur le territoire de la métropole de Lyon ont participé à Lire pour agir.

En tout, 15 bibliothèques, médiathèques et 6 comités de lecture répartis sur 10 communes du territoire de la métropole étaient acteurs de cet évènement. Plus de 1220 prêts ont été comptabilisés.

Jean-Luc Porquet, double lauréat

Une journée organisée le samedi 28 janvier 2023 à la Maison de l'Environnement a clôturé cette première édition. Elle proposait des ateliers, rencontres, animations pour le grand public sur la thématique des nouveaux récits - comment la littérature peut nous aider à nous projeter dans les années à venir.

Elle s'est terminée par une table ronde en présence de 3 des auteurs et autrices de la première édition et la remise du prix. Après 405 votes de lecteurs et lectrices recueillis, en ligne ou dans les urnes (soit 33 % des lectures), voici le palmarès, pour le Prix du public :

Le grand procès des animaux, Jean-Luc Porquet (éd. Du Faubourg)

Le droit du sol, Étienne Davodeau (éd. Futuropolis)

Lanceurs d’alerte, Flore Talamon et Bruno Loth (éd. Delcourt)

Pleine terre, Corinne Royer (éd. Actes Sud)

Devenir gardiens de la nature, Marine Calmet (Tana Éditions)

Parmi les arbres, essai de vie commune, Alexis Jenni (éd. Actes sud)

Jean-Luc Porquet reçoit également le Prix des bibliothécaires.

Et la 2e édition est déjà lancée

Ce sont donc 6 ouvrages récents (2 BD, 2 essais et 2 récits) qui questionnent notre rapport au monde, qui ont été choisis pour leur qualité littéraire, leur engagement et la variété des enjeux écologiques abordés.

La sélection est à lire et à emprunter dans plusieurs bibliothèques ou comités de lecteurs et lectrices sur la métropole de Lyon. Des rencontres avec les auteurs et autrices auront lieu tout au long de l'année et une journée Lire pour agir en décembre 2023 viendra clôturer cette 2e édition.

Ouvrages de la deuxième édition :

Darwyne, Colin Niel (éd. Rouergue Noir)

Plutôt nourrir, Noémie Calais et Clément Osé (éd. Tana)

Jungle Beef, Cyrille Meyer et Olivier Behra (éd. les Escales)

Partout le feu, Hélène Laurain (éd. Verdier)

L'Effondrement (et après) expliqué à nos enfants... et à nos parents, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle (éd. Seuil)

Les Sauveurs : 7 héros de la cause animale, 7 destins extraordinaires, Fabien Morin, Julien Derain et Laurent Hopman (éd. Deman)

La Maison de l'Environnement, qui a accueilli l'évènement le samedi 28 janvier, rassemble une cinquantaine d'associations qui œuvrent pour la transition écologique sur la Métropole de Lyon.

La Maison propose des ressources et activités pour provoquer le déclic chez les habitants et habitantes de tous âges et les amener à changer leurs habitudes individuelles ou agir ensemble.

La Maison de l’Environnement est soutenue par la Métropole de Lyon.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones