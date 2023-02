Katherine Fafard quitte l'Association des Libraires du Québec

Celle qui a porté la voix des libraires durant tant d’années quittera ses fonctions de directrice générale début avril, pour d'auatres missions dans l'environnement culturel québecois.

Par­mi les dossiers qu’elle a menés, men­tion­nons le Prix des libraires du Québec, le mou­ve­ment Sauvons les livres (visant la régle­men­ta­tion du prix du livre) ain­si que Lire vous trans­porte (un pro­jet visant la pro­mo­tion des livres numériques).

Son remplacement s'effectuera au terme d'un processus de recrutement que le Conseil d'administration de l'ALQ doit déclencher sous peu.

De son côté, l’association prépare la Saint Valentin et propose à qui le souhaite de célébrer la fête des amoureux en librairie. Cela, en profitant de conseils de lectures — ainsi que d’un jeu-concours lancé pour l’occasion !

Mise à jour 18h48 :

L'ALQ vient de diffuser le communiqué officialisant ce départ.

Le conseil d'administration de l’Association des libraires du Québec (ALQ) a accepté lundi la démission de sa directrice générale, Madame Katherine Fafard, cette dernière ayant accepté de relever un nouveau défi professionnel.



« C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons accueilli le départ de notre chère Katherine, elle qui a œuvré au sein de notre association pendant 22 ans, dont dix à titre de directrice générale. Ce n’est pas sans peine que nous devons dire au revoir à celle qui aura marqué une partie de l’histoire de l’ALQ » assure, Éric Simard, président du conseil d’administration.

« Pendant toutes ces années, loyale et dévouée, elle aura permis à l’ALQ de jouer un rôle central dans le milieu littéraire en permettant aux librairies indépendantes de se déployer et de rayonner de mille façons partout au Québec et bien au-delà. Katherine nous manquera certes, mais elle laissera derrière elle un héritage important, une association en pleine possession de ses moyens et un réseau de librairies solide. »

Quitter “ce cher milieu du livre”

« Ce n’est pas sans émotion que je vous annonce mon départ. L’ALQ, c’est la moitié de ma vie! Aucun doute, mon (long) passage me marquera à jamais. Je connais certain.e.s d’entre vous depuis l’âge de mes 14 ans, alors que j’étais libraire à la librairie de ma mère. Ce serait donc mentir de prétendre que j’ignore que mon départ vous surprend ou vous ébranle. Sachant que l’ALQ et les librairies indépendantes sont en bonne posture, je me suis donné la permission de quitter ce cher milieu du livre », a déclaré Katherine Fafard

Et d'ajouter : « Vous me permettrez donc de vouloir relever de nouveaux défis et me réaliser autrement. Je quitte l'ALQ avec le sentiment du devoir accompli. Des projets m’habiteront encore longtemps, notamment le Prix des libraires, le combat pour le prix réglementé et plus récemment la création d’un programme de soutien aux librairies au Patrimoine canadien. Mais surtout, ce sont les personnes rencontrées et les amitiés créées, qui auront rendu ce travail si agréable. »

Le départ de la directrice générale sera officiel à compter du 1er mars 2023. Le conseil d’administration procèdera au cours des prochaines semaines au recrutement de son ou de sa successeur·e. L’équipe de la permanence maintiendra d’ici là les activités de l’ALQ avec la même qualité et le même professionnalisme.

Crédits photo © Mathieu Proulx Photographe