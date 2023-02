10marsjelis : la deuxième édition du quart d'heure de lecture

En 2022, près de 2 000 structures qui se sont référencées à travers toute la France sur la cartographie nationale de la première édition du Quart d’heure de lecture national.

Parmi les structures référencées, au-delà de la mobilisation des écoles et établissements scolaires, 116 associations, 65 collectivités et administrations, 115 bibliothèques, médiathèques et réseaux de médiathèques, 172 entreprises dont AXA Solutions partenaires et la FNAC, mais aussi des Centres sociaux et des EHPAD ont participé à ce quart d’heure de lecture.

#10marsjelis : un « quart d’heure de lecture » national

Que nous soyons ou non lecteurs, lecteurs occasionnels, habituels ou inconditionnels, le quart d’heure lecture a pour but de remettre la lecture au cœur de notre quotidien, en nous donnant envie de lire 15 minutes par jour... ou plus !

En mobilisant les écoles, les entreprises, les administrations, les associations... et en manifestant notre attachement collectif aux livres, cette opération nationale symbolique a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des citoyens à l’importance de la lecture, et d’encourager toutes les organisations, publiques et privées, à mettre en place, en leur sein, des projets réguliers autour du livre et de la lecture.

Nous ne pouvons pas tous lire très longtemps tous les jours. Mais 15 minutes ? Ensemble, faisons des Français un « peuple de lecteurs ! Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre

Ritualiser la pratique

Depuis 2018, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse déploie dans les écoles et établissements scolaires le « quart d’heure lecture ». D’une durée de 15 minutes, ces temps personnels et réguliers de lecture en classe contribuent à développer le plaisir de lire chez les enfants et à ritualiser cette pratique.

L’objectif de cet événement est d’inviter chacun à trouver ou retrouver le goût de la lecture en s’offrant, comme cela se pratique dans les écoles, 15 minutes de lecture dans sa vie quotidienne.

Le vendredi 10 mars 2023, tous les Français ouvriront un livre pendant quinze minutes minimum. Cet événement est à la fois une célébration nationale et une invitation à rendre pérenne cette pratique régulière de la lecture. Il est possible de participer au quart d’heure de lecture national en étant seul, en ouvrant tout simplement un livre le 10 mars 2023.

Il est possible de référencer son quart d'heure de lecture sur le site du CNL.

Crédits photo : Gustave Deghilage (CC BY-NC-ND 2.0)