Alia Cardyn s'immisce dans la lignée des Rosas

Dans la famille de Rose, les femmes règnent. On les appelle les Rosas. Ce clan possède sa légende et ses traditions. De mère en fille, elles sont accoucheuses. Alors que naître d'une Rosa suffit à tracer un destin, Rose a l'impression de ne pas savoir qui elle est vraiment. Jusqu'à ce jour de printemps qui va la bouleverser.

Ella, institutrice, se retrouve allongée, inconsciente devant sa classe de nouveaux élèves. Les jours passent et elle s'évanouit encore. Alors qu'Ella tente d'élucider ce mystère, les chutes commencent à influer sur sa façon de voir le monde.

Avec une saga familiale originale autour de la transmission, Alia Cardyn livre un récit profond et joyeux des chutes qui gouvernent une existence. Un hymne à ceux, sages-femmes ou enseignants, qui accompagnent la naissance de nos enfants.

Les éditions Robert Laffont proposent d'en découvrir les premières pages :

Ancienne avocate, Alia Cardyn consacre aujourd'hui son temps à l'écriture. Elle est l'autrice de plusieurs romans, dont Mademoiselle Papillon et Archie, et d'albums jeunesse, dont Le Bébé le plus minuscule du monde et Le Rêve de Mademoiselle Papillon.