Pour la bonne cause, des tables signées Hajime Isayama aux enchères

Signées et customisées par Hajime Isayama en personne, ces tables ont déjà une véritable valeur historique et artistique, puisqu'elles lui ont servi de support pour la réalisation de son chef d’œuvre, L'Attaque des Titans.

Dans le cadre de « À vos enchères ! », un espace de vente éphémère d’originaux ouvert par le FIBD, Isayama a dessiné sur les tables — c'est permis, cette fois —, avant de les signer.

Elles sont vendues par la Maison de vente Coutau-Bégarie, en partenariat avec Drouot, qui fournit sa plateforme de vente en ligne. Les bénéfices des enchères seront intégralement versés à Médecins sans frontières.

Isayama en personne, avec ses assistants, a travaillé sur la série L'Attaque des Titans pendant quatre ans sur ce mobilier, précise le mangaka.

J’ai plein de souvenirs : on a mangé, on s'est endormis en y posant la tête, on s'est marrés en racontant des bêtises, on a vécu le stress avant les dates limites de remise de planches, on a discuté sur le scénario avec l’éditeur… Ma période de jeunesse, que j’ai connue un peu tardivement, a toujours été accompagnée par ces tables. Aujourd’hui, le numérique est devenu l’outil premier et il est de plus en plus rare de créer un manga en équipe en travaillant côte à côte… Alors, ces tables très longues n’ont peut-être plus d’utilité, mais j’ai une affection profonde pour elles. J’espère qu’elles vont être utiles pour quelqu’un.

– Hajime Isayama