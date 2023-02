Il fit entrer la photo contemporaine à la BnF : hommage à Jean-Claude Lemagny

La BnF rend hommage à Jean-Claude Lemagny, ancien directeur du département des Estampes et de la photographie

Jean-Claude Lemagny nous a quittés le 16 janvier 2023. Ce n’est qu’aujourd’hui que la Bibliothèque nationale de France, respectant le temps de deuil et de recueillement demandé par sa famille, rend hommage à ce grand conservateur et s’associe à la tristesse de tous ceux qui l’ont connu et apprécié durant son exceptionnelle carrière.

Jean-Claude Lemagny a été le premier conservateur jamais chargé de la photographie contemporaine dans une institution culturelle française. Agrégé d’histoire et spécialiste de la gravure du XVIIIe siècle au département des Estampes depuis 1963, c’est à la demande du directeur de l’époque, Jean Adhémar, qu’il se lance début 1968 dans le domaine de la photographie avec comme seule référence la politique du MOMA de New-York.

De 1968 à 1996, date de son départ en retraite, Jean-Claude Lemagny invente une manière de faire entrer la photographie contemporaine parmi des collections de gravure, de dessin, d’affiches et de photographie ancienne.

Conservateur mais aussi esthète et collectionneur, historien mais aussi théoricien de son domaine, il a très profondément marqué les photographes qu’il a inlassablement rencontrés dans son bureau de la rue de Richelieu ou à l’hôtel Arlatan lors des Rencontres d’Arles dont il fut l’un des fondateurs. Il a été généreux de ses conseils, de son soutien et de son amitié pour des artistes qui ne bénéficiaient pas alors du soutien public et privé qui existe aujourd’hui.

Défenseur très exigeant du tirage en noir et blanc, des belles épreuves, de la « photographie créative » selon sa propre expression, il a constitué pour la BnF une collection exceptionnelle d’œuvres françaises et internationales où la photographie américaine, japonaise, italienne et d’Europe de l’Est occupe une place importante.

Sa carrière a été jalonnée de centaines d’expositions et de publications qui ont fait date parmi lesquelles on peut citer La photographie créative : les collections de la Bibliothèque Nationale, 15 ans d’enrichissements (Paris, Éditions Contrejour, 1984), L’ombre et le temps : essai sur la photographie comme art (Paris, Nathan, 1992) et enfin La matière, l’ombre, la fiction, photographie contemporaine (Paris, Nathan/BnF, 1994).

Ce goût pour le noir et blanc et pour la matérialité des épreuves qu’il a fortement imprimé à la collection sera célébré lors de deux expositions à la BnF à l’automne 2023 : « Noir et Blanc, une esthétique de la photographie » et « L’épreuve de la matière ».

Un hommage lui sera rendu par ses collègues et amis à cette occasion tandis que depuis septembre 2022, Marie Auger, lauréate de la bourse octroyée par la Fondation Louis Roederer, a entrepris de travailler sur ses archives qu’un don de 245 tirages originaux et de l’ensemble de ses manuscrits vient de compléter.

Photographies : la BnF (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Jean-Claude Lemagny à la BnF I Richelieu, 1996 © Despatin & Gobeli