Chloé Thomas explore le monde du sommeil  

L’insomnie et le rêve sont les deux modes sur lesquels le sommeil se laisse penser. Le rêve a longtemps eu le privilège de l’attention littéraire. Aujourd’hui, c’est l’insomnie qui prend le devant de la scène.

Ce sont les moments où l’on dort le moins, qui nous révèlent à nous-mêmes la fragilité et l’essence du sommeil profond. Celui-ci, vécu, ne se laisse pas penser. Le sommeil demeure extérieur.

Ses lois nous échappent. Dès la naissance, nous voulons y résister, parce que dormir c’est toujours céder. La maturité demande d’apprendre à s’endormir (on exige de l’enfant qu’il acquière petit à petit la capacité à s’endormir seul; l’adulte, lui, a à sa disposition, un arsenal de méthodes qui marchent toutes mal et donc se génèrent les unes les autres); ce qu’il y a d’inné en nous c’est bien le refus de dormir et la terreur première de l’abandon, par les autres et par soi-même, que le sommeil implique.

