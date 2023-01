La guerre entre Donald Trump et Simon & Schuster continue

En cause : le dernier ouvrage de Woodward, The Trump Tapes : Bob Woodward's Twenty Interviews with President Donald Trump (The Trump Tapes : les vingt entretiens de Bob Woodward avec le président Donald Trump), où il a retranscrit les enregistrements de discussions avec l’ancien président, sans son autorisation, dixit l’interviewé.

Une action en justice non seulement contre Bob Woodward, mais également contre l’éditeur du livre, Simon & Schuster, et la société mère de l’éditeur, Paramount Global, nous apprend Business Standard.

Trump / Simon & Schuster, une longue histoire

Simon & Schuster et Woodward ont déjà publié une réponse conjointe à cette plainte déposée devant le tribunal fédéral de Pensacola, en Floride. Ils affirment notamment que « toutes ces interviews ont été enregistrées avec l’accord du président Trump ». Et d’ajouter : « Il est dans l’intérêt public d’avoir ce dossier historique dans les propres mots de Trump. Nous sommes convaincus que les faits et la loi sont en notre faveur. »

Du côté des plaignants, on explique que Donald Trump a bien consenti à être enregistré pour une série d’entretiens entre décembre 2019 et août 2020, mais uniquement pour un autre ouvrage de Woodward, Rage, publié en septembre 2021.

Les droits d’auteur de l’ancien président n'auraient pas été respectés par le journaliste et son éditeur pour le dernier livre, lui, édité en novembre 2022.

Il y a peu, on apprenait que l’ex-président du pays de la liberté d’expression menaçait également de poursuites judiciaires l’ancien procureur de New York, Mark Pomerantz, et toujours Simon & Schuster, pour le texte du juriste, People vs. Donald Trump : An Inside Account, pas encore publié. Le titre porte sur la gestion financière de l’empire Trump...

Récemment toujours, Donald Trump et l’un de ses avocats ont été condamnés par un juge fédéral de West Palm Beach à payer près d’un million $ pour avoir lancé plusieurs procédures abusives contre sa rivale de 2016, Hillary Clinton, et d’autres adversaires politiques.

Donald Trump est un familier des procès et autres courriers d’intimidations à l’égard d’auteurs et d’éditeurs ; parmi lesquels une procédure contre Stephanie Winston Wolkoff, qui avait signé un livre consacré à l'ancienne Première Dame, Melania Trump, encore publié par Simon & Schuster. Une action menée par le ministère de la Justice alors qu’il était président...

Cette fois-ci dans son entourage, un livre, Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man, signé par sa nièce Mary L. Trump. Elle s’était attirée les foudres du reste de la famille avec deux actions en justice intentées par Robert, le plus jeune de la fratrie, pour rupture d’accords de confidentialité. L’éditeur ? Simon & Schuster...

Crédits photo : Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)