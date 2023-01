La papeterie Tsubaki

Un roman si calme et paisible qu'il surprend parfois par la violence de sentiments qu'il aborde. Le récit prend son temps, s'arrête sur l'art de l'écriture et de la correspondance tout en esquissant une galerie de personnages plus ou moins marquants.

Une immersion réussie, et l'envie de visiter cette boutique - ou le Japon, tant qu'à faire. Aux Éditions Philippe Picquier, traduit par Myriam Dartois-Ako.