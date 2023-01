Prix du Livre Inter : David Foenkinos comme 49e président

Auteur de nombreux romans dont Charlotte (2014, Gallimard), couronné par le prix Renaudot et le prix Goncourt des Lycéens, David Foenkinos salue un prix « beau » et « démocratique » grâce auquel il a découvert « des écrivains qui sont peu connus et qui ont fait des carrières formidables. J'en rêvais ».

Pour faire partie du jury, les candidats doivent rédiger une lettre jusqu'au 6 mars inclus. Sur quel thème ? « On vous demande de nous parler de vous : personne à part votre psy ne vous dira ça ! » résume Eva Bettan.

Pour le calendrier, voici la suite des événements :

30 janvier - Appel à candidatures et annonce du Président du Jury

6 mars - Clôture des candidatures

24 mars - Journée de réunion des lecteurs de lettres

Entre le 29 mars et le 5 avril - Annonce de la liste de 24 jurés et 10 livres en compétition

4 juin - Délibération du jury

5 juin - Proclamation du 49e Livre Inter

