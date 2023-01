Entraîné par Actissia, la revue Books passe en liquidation judiciaire 

Après douze années de péripéties, Books prenait fin dans un ultime numéro, au titre éloquent : « Sommes-nous de plus en plus bêtes ? » Le tout avec une photo de Donald Trump en couverture. À cette époque, le propriétaire de France Loisirs et Chapitre.com, Adrian Diaconu, ne se résout pas à cette perte : en avril 2021, Books renaissait de ses cendres.

L’aventure éditoriale de cette parution, si caractéristique, reprenait : au croisement de Courrier international et de la New York Review of Books, Books traiterait à nouveau l’actualité du monde, à travers les livres et les parutions.

L'infernale spirale économique

Intégré dans la SAS Actissia, Books changeait de formule : de mensuel, il devenait bimestriel. Dans le même temps, Actissia traversait des périodes houleuses : entre 2018 et 2020, le résultat net passait de 32,6 millions € à une perte de 58,5 millions €. L’histoire qui suit est connue : France Loisirs était liquidé et 14 des 122 boutiques reprises au tribunal de commerce mi-décembre 2021.

Par la suite, c’est le site de vente de livres Chapitre.com, autre filiale, qui subissait un redressement judiciaire. En septembre 2022, la structure était finalement rachetée par Furet du Nord et Cultura — chacun se partageant une partie des services.

“Books s'arrête, hélas !”

Or, le 10 novembre 2022, c’est au tour d’Actissia de tomber sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire, avec date de cessation des paiements au 25 octobre. Dans l’escarcelle restait Books, dont Olivier Postel-Vinay, le fondateur, officialise ce 31 janvier la fin de partie.

Chers amis Le sort de Books est toujours en suspens. Nous avons diffusé ce matin sur notre newsletter et les réseaux sociaux un appel à soutien signé par une cinquantaine de personnalités — dont certains d’entre vous (voir ci-dessous). Il ne s’agit pas de demander de l’argent, mais de faire connaître notre situation afin de susciter l’intérêt d’un éventuel opérateur. À côté de l’option de reprise du magazine tel quel, je promeus aussi l’idée d’une transformation en « mook » (pardon Antoine !), un magazine plus épais et plus illustré, de périodicité plus lente, destinée aux librairies et Relays. En attendant, nous ne savons toujours pas quand sera faite la déclaration de cessation de paiement, laquelle ouvre la voie à une reprise devant un tribunal. Je profite de ce message pour vous souhaiter la bonne année, in extremis ! BOOKS S’ARRÊTE, HÉLAS ! – Olivier Postel-Vinay

Trouver des ressources

Une défaillance qui trouve plusieurs raisons, tout en laissant un goût amer : au plus fort de sa diffusion, Books représentait 15.000 exemplaires vendus chaque mois — comptant les quelque 10.000 abonnés et les ventes en kiosques. Or, la reprise du journal par Actissia a entraîné une perte de lecteurs significative : moins d’un quart des anciens abonnés aura rejoint cette nouvelle aventure.

Un cafouillage qui a coûté cher au titre : si les finances restent dans le rouge, les sommes pour assurer l’équilibre ne seraient pas énormes, nous assure-t-on. Mieux : avec 10.000 exemplaires écoulés, pour une parution bimestrielle, Books atteindrait l’équilibre. Rageant, puisque ce volume reste inférieur à ce qui était enregistré à l’époque du mensuel.

L’avenir est en cours de réflexion, avec pour premier rendez-vous, la liquidation. Pour la suite, chercher des financeurs, imaginer une version Mook et en attendant, une pétition qui a réuni une cinquantaine de signatures. Plus dans un esprit de soutien et de respect affiché pour le travail réalisé toutefois, même si la rédaction espère mobiliser pour garantir son futur : selon les estimations, un demi-millions d'euros suffirait pour que tout reparte...

En attendant, le numéro de janvier-février – l’ultime ? – est sorti, avec une nouvelle question : « Faut-il restituer l’art africain ? »