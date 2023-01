Alain Chabat plongé dans l'adaptation d'Astérix : Le combat des chefs

Les informations arrivent au compte-gouttes, aussi rares et précieuses que de la potion magique. Attendue pour 2023, la série animée d’Alain Chabat autour de l’irréductible gaulois sait se faire attendre. Annoncée au printemps 2021, elle a reçu l’accord de la maison d’édition Hachette.

Le Huffingtonpost rappelle qu’à l’occasion du Festival de Cannes 2022, le réalisateur et acteur français avait laissé échapper qu’il s’agirait d’une série d’animation en cinq épisodes de trente minutes, le tout à retrouver sur la plateforme de streaming Netflix.

Un peu plus tard, en juin 2022, lors d’une interview pour Version Femina, il expliquait au média son admiration pour l’œuvre de René Goscinny : « L’ensemble de ses œuvres est en effet pour moi une source d’inspiration inépuisable ». Et d’ajouter :

« C’est passionnant, car cela me permet de me plonger vraiment dans le monde de l’animation et de recollaborer notamment avec Benoît Oullion, avec qui j’écrivais les sketches de Burger Quiz, et Piano (Pierre-Alain Bloch), avec lequel j’avais créé la minisérie Avez-vous déjà vu… ? Une aventure qui m’occupe activement et qui réunit à la fois mon goût de la bande dessinée et du cinéma. »