Les archives de Barbara Rose entrent à l'INHA

Historienne de l’art, critique d’art, enseignante et conservatrice de musée, Barbara Rose est née le 11 juin 1936 à Washington DC et décède le 25 décembre 2020. Titulaire d'un master en histoire de l'art de la Columbia University, elle signe ses premiers articles en 1961 et épouse la même année le peintre américain Frank Stella.

Correspondante de la revue Art International, elle participe ensuite à Artforum et à Art in America, parutions dans lesquelles elle défend le minimalisme contre le pop art et participe au développement du modernisme outre-Atlantique.

En 1967, elle publie American Art since 1900 : A Critical History (Frederick A. Praeger), devenu une référence en matière d'histoire de l'art américain. Elle travaille ensuite pour des revues plus tournées vers le grand public, comme New York Magazine et Vogue. Elle cocréé en 1988 The Journal of Art, avec Umberto Allemandi, éditeur d’Il Giornale del arte en Italie.

Fonds d’archives Barbara Rose © Archives de la critique d’art, 2023

Elle fut professeure invitée à l’Université de Californie à Irvine (1968-71), à la Yale University (1970-71), à l’Université de Turin (1989), au Hunter College de New York (1987) et à l'American University de Washington (1993).

Barbara Rose a signé plusieurs films documentaires et de nombreux ouvrages, dont un certain nombre consacré à des créatrices, parmi lesquelles Georgia O’Keeffe, Nancy Graves, Beverly Pepper, Niki de Saint Phalle, Carmen Calvo, Rosemarie Castoro, Magdalena Abakanowicz ou Alice Cahana.

Notes, manuscrits et livres

Les Archives de la critique d’art, groupement d'intérêt scientifique, accueillent les archives de Barbara Rose données par Rachel Stella. L'ensemble complète ainsi d’autres collections de Barbara Rose réparties au Getty Research Institute (Los Angeles), aux Archives of American Art de la Smithsonian Institution (Washington DC) et aux Archives de la critique d’art (Rennes).

Il rassemble des documents produits entre 1955 et 2020 : écrits, des projets d’éditions, des entretiens, des correspondances, des photographies de presse en lien avec ses écrits, des films numérisés et des entretiens enregistrés. – Les Archives de la critique d’art

Les écrits regroupent des notes, des manuscrits, des épreuves corrigées d’articles pour la presse artistique, notamment les revues Art international, Art in America, Artforum et The Journal of Art, dont elle a été rédactrice en chef de 1988 à 1991. Des entretiens inédits et une documentation abondante sur plusieurs figures de l'art américain et international en font également partie.

Une partie de la bibliothèque de Barbara Rose, réunissant des catalogues d'exposition, des ouvrages sur l'art et des manuels d'histoire de l'art, trouve aussi sa place au sein de ce fonds.

Photographies : © Archives de la critique d’art, 2023