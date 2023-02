Sugar Street : chronique d’une disparition annoncée

L'homme prend l’autoroute, mais se rappelle vite que nous ne sommes plus au temps de Kerouac.

Je me suis réveillé en sursaut, me rappelant cette réalité absolument implacable et bien éloignée du mythe, de l’autoroute d’aujourd’hui, à savoir que les caméras de surveillance sont partout. - Sugar Street, Jonathan Dee (Les Escales)

Il doit donc prendre les petites routes, trouver des stations essence qui acceptent le cash et sont sans vidéosurveillance, jeter ses papiers d’identité, ses cartes bancaires, trouver une autre voiture et partir. Mais partir où ? Pas dans les bois, trop repérable, pas dans une grande ville, trop de vidéosurveillance…

Il porte son choix sur une petite ville sans intérêt, sans histoire, espérant qu’on n’ira pas le chercher à cet endroit-là.

A-t-il commis un crime ? Lésé quelqu’un ? Nous apprendrons peu à peu une partie de son histoire, mais ce n’est pas ce qui compte. Ce qui importe c’est cette tentative de soustraction, de fuite, ce rejet de la société, des réseaux, de la surveillance, du manque de liberté que nous acceptons sans nous poser de questions.

Me googler ? Il n’y a rien à googler. Et pourtant, la terreur qui m’a saisi pendant qu’elle parlait m’a jeté hors de mon corps… le dessous de tout ça, c’est la question de l’intimité. J’étais parvenu au point où il m’était devenu insupportable d’être suivi tout le temps… je ne supportais pas d’être considéré comme une donnée : chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, chacun de mes trajets, des données utilisables, profitables, prédictives. - Sugar Street, Jonathan Dee (Les Escales)

Roman et essai, histoires et imprécisions, ce texte nous accroche et nous fait réfléchir sur le monde d’aujourd’hui et de demain. Est-ce vraiment comme cela que nous voulons vivre ?

Par Céline, de Furet du Nord à Beauvais