Les revues de La Documentation française s'ouvrent à un nouveau public

Ces formules d’abonnements ont plusieurs niveaux adaptés aux usages numériques ou papiers des lecteurs étudiants et novices.

Une offre élargie

Plusieurs formules sont ainsi disponibles, afin de répondre aux besoins et au pratiques de lecture, permettre un accès découverte et s’adapter au maximum à tous les budgets :

- Un abonnement annuel premium à 55€ pour Questions internationales (5 numéros par an) et 50€ pour les Cahiers français (6 numéros par an). Si le papier reste très apprécié, de plus en plus de lecteurs passent à une lecture uniquement numérique. Il est possible de choisir les deux formats. L’abonnement classique propose des numéros papier (46€ Questions internationales par an et 42€ Cahiers français), et digital (26 € Questions internationales par an et 24€ Cahiers français).

- Un abonnement Étudiant avec des tarifs préférentiels est également proposé : 32€ pour Questions internationales et 35€ pour les Cahiers français.

- Enfin, une offre découverte a été créée pour répondre à une nouvelle demande et permettre de découvrir les revues sans engagement : 3 numéros pour 20 €.



Les abonnements sont en accès direct sur le site Vie publique : au coeur du débat public.

Crédits photo : CC 0