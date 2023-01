Milan célèbre le centenaire de la naissance d'Italo Calvino

Les appartements d'Andrea Kerbaker, situés aux quatrième, cinquième et sixième étages d'un immeuble de la zone de Gioia à Milan, contiennent 35.000 livres. La collection couvre principalement le XXe siècle et comporte trois sections : littérature italienne, étrangère ainsi que poésie et livres anciens.

Il ne s'agit ni d'une bibliothèque ni d'un musée, mais de quelque chose de plus dynamique et familier : une maison. Comme l'explique Andrea Kerbaker au Corriere della Sera, « [l]a Kasa est un lieu d'histoires qui rapproche amicalement des livres ».

Italo Calvino mis à l’honneur

La Kasa, ouverte au public depuis une dizaine d’années, propose régulièrement des expositions : le centenaire de la naissance d'Italo Calvino met ainsi à l'honneur cet auteur classique du Bel Paese.

Ainsi, la salle a été transformée en jardin botanique et au feuillage d'une plante est installé Cosimo Piovasco di Rondò, le protagoniste du Barone Rampante (Le Baron Perché, écrit en 1957 et publié en France au Seuil, en 1960, dans une traduction de Juliette Bertrand). Italo Calvino était fils d'un agronome et d'une botaniste et devint le seul homme de lettres de sa famille.

Environ 300 publications de Calvino sont exposées. D’après Andrea Kerbaker, ce sont « les livres que nous avons tous lus, ceux que peu de gens connaissent et ceux que personne n'associe à son nom ». On trouve ainsi des livrets d'opéra, des textes pour des revues, des contes de fées et des films basés sur des best-sellers.

Crédits photo : © Kasa dei Libri