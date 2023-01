Donald Trump menace (encore) un auteur et son éditeur

Le 7 février prochain doit paraitre, chez Simon & Schuster, un énième livre sur Donald Trump, sa vie, son œuvre. Avec un angle et un auteur particuliers, tout de même. People vs. Donald Trump est en effet signé par Mark Pomerantz, qui fut procureur du district sud de l'État de New York jusqu'en février 2022. Dans ce cadre, il participa à l'enquête ouverte sur les comptes de l'ancien président, et plus particulièrement ceux de la Trump Organization.

Ce groupe familial, dont le siège se trouve au sein de la Trump Tower, à New York, réunit un large spectre d'activités, de l'immobilier aux médias, de la construction aux services bancaires, en passant par le divertissement ou le trafic aérien...

Le vendredi 13 janvier dernier, cette mégacorporation était condamnée pour avoir accordé des avantages financiers ou en nature à différents hauts responsables. Non déclarés, bien évidemment, ce qui permettait de les rémunérer d'une autre manière, mais au nez et à la barbe du fisc.

Donald Trump lui-même n'était pas visé par cette procédure judiciaire, qui s'est conclue, au pénal, par une amende de 1,6 million $ pour la Trump Organization — 655 millions $ de chiffre d'affaires en 2021. Un second volet, au civil, doit intervenir en 2023. Toutefois, l'image de probité et d'honnêteté mise en avant par l'ancien président américain se trouve à nouveau écornée...

Un procureur préoccupé

Que vient donc faire Mark Pomerantz dans cette procédure ? En tant que procureur de New York, en 2021, il devient le collaborateur de l'avocat général Cyrus Vance Jr. pour l'assister dans une imposante enquête. Il s'agit en effet de se plonger dans les finances de l'ancien président des États-Unis et notamment dans les multiples activités de son entreprise, la Trump Organization. Quelques semaines plus tard, les enquêteurs obtiennent l'accès aux documents financiers du groupe...

En février 2022, coup de théâtre. Mark Pomerantz, conjointement avec son collègue Carey R. Dunne, rend sa démission, dénonçant l'attitude d'Alvin Bragg, remplaçant de Vance Jr. depuis le 1er janvier de cette même année. Dans sa lettre de départ, Pomerantz regrettait le choix de Bragg de ne pas inculper Donald Trump dans le cadre de cette procédure judiciaire autour de ses activités financières.

Pomerantz assurait qu'il existait « des preuves suffisantes pour établir la culpabilité de Mr. Trump, au-delà de tout doute raisonnable ». S'adressant à Bragg, il dit craindre « que votre décision signifie que Mr. Trump ne sera pas reconnu totalement responsable de ses crimes. J'ai travaillé trop dur, en tant qu'avocat, et pendant trop longtemps, pour devenir aujourd'hui le témoin passif de ce que j'estime être une faute grave de la justice. »

Le départ de Pomerantz n'a pas empêché la procédure de se poursuivre, et Alvin Bragg s'était félicité, le jour du délibéré, que « les sociétés de l'ancien président Trump soient condamnées à régler les amendes les plus élevées possible, après une condamnation historique, pour 17 crimes au total ».

Erreurs et diffamations

Mark Pomerantz a mis au profit son temps libre pour l'écriture d'un livre, People vs. Donald Trump : An Inside Account, donc, qui doit détailler pourquoi le procureur estimait nécessaire d'inculper Donald Trump lui-même. Dans la présentation de l'ouvrage, Simon & Schuster souligne même que Pomerantz est arrivé à la conclusion, après son enquête, que l'ancien président agissait en affaires comme un « parrain » mafieux célèbre, John J. Gotti.

L'annonce de cette parution n'a pas manqué de susciter des réactions. Le premier à sortir du bois ne fut pas Donald Trump, toutefois, mais l'avocat général arrivé en janvier 2022, Alvin Bragg. Mi-janvier 2023, ce dernier a adressé un avertissement à Simon & Schuster, rappelant les obligations de Pomerantz, dans un courrier obtenu par le New York Post.

Celui-ci « doit obtenir une autorisation écrite du bureau de l'avocat général avant de procéder à toute révélation liée à “l'existence, à la nature ou au contenu” de toutes pièces ou documents portant, de quelque manière que ce soit » sur une enquête. Bragg a laissé entendre que l'ouvrage de Pomerantz serait susceptible de porter préjudice à la suite de l'étude du cas Trump. Peu après la condamnation de la corporation familiale, il indiquait en effet que son équipe passait « au chapitre suivant », sans en dévoiler la nature.

Publisher's Weekly a dévoilé un autre courrier, cette fois signé par l'avocat de Donald Trump, Joe Tacopina, qui réclame aussi l'annulation de la parution. « Je vous invite à prendre en compte très sérieusement cet avertissement : si vous publiez un tel livre et maintenez des déclarations diffamatoires envers mon client, mon cabinet mobilisera toutes les possibilités légales contre vous et votre éditeur, Simon & Schuster », souligne l'homme de loi.

Il poursuit : « Croyez-moi, je mettrai tout le zèle possible dans des procédures judiciaires, afin de vous punir, vous et votre éditeur, en raison des dommages financiers subis par mon client. »

Pomerantz ne s'est pas démonté, et a simplement déclaré : « Si l'ancien président veut me faire un procès, je me défendrai dans le cadre de cette procédure. » L'éditeur Simon & Schuster a aussi fait savoir qu'il maintenant la date de publication du 7 février prochain.

Les précédents de Trump avec l'édition

Donald Trump est familier des procès et autres courriers d'intimidations à l'égard d'auteurs et d'éditeurs. En 2020, celui qui était alors président des États-Unis commentait en direct une procédure du ministère de la Justice contre un livre de John Bolton, ex-conseiller chargé de la sécurité nationale auprès du POTUS.

Il s'était félicité de l'interdiction, finalement levée quelques jours plus tard, de la parution de The Room Where It Happened, publié par Simon & Schuster, considérant que l'auteur avait compromis la sécurité nationale.

Encore sous la présidence de Trump, le ministère de la Justice s'était aussi engagé dans une procédure contre Stephanie Winston Wolkoff, qui avait signé un livre consacré à Melania Trump, ancienne Première Dame, toujours publié par Simon & Schuster.

Quant à Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man, livre signé par la nièce de Donald Trump, Mary L. Trump, il s'était attiré les foudres du reste de la famille avec deux actions en justice intentées par Robert, le plus jeune de la fratrie, pour rupture d'accords de confidentialité.

Toutefois, les arguments n'avaient pas convaincu le juge d’une cour d’appel new-yorkaise, qui avait écarté toute possibilité d'annulation de l'ouvrage. Son éditeur était un certain Simon & Schuster...

