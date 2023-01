10 auteurs et 10 éditeurs en lice pour le Prix VLEEL 2022

Ayant pour but d’ouvrir les horizons littéraires de chacun en proposant une sélection de maisons d’édition plus confidentielles et d’auteurs peu médiatisés, le prix se veut également garant d’une grande qualité.

Voici les noms des 10 œuvres finalistes :

Leïla Bouherrafa, Tu mérites un pays, Allary

P.E. Cayral, Au départ nous étions quatre, Anne Carrière

Stéphane Guiran, Le chant de l'Orme, Les heures brèves

Gaëlle Josse, La nuit des pères, Noir sur blanc

Alexandra Koszelyk, L'archiviste, Aux Forges de Vulcain

Gilles Marchand, Le soldat désaccordé, Aux Forges de Vulcain

Anthony Passeron, Les enfants endormis, Globe

Léna Paul-le-Garrec, Lulu, Buchet Chastel

Laurine Roux, L'autre moitié du monde, Le Sonneur

Murielle Szac, Eleftheria, Emmanuelle Collas

Ainsi que les 10 éditeurs indépendants :

Allary Éditions

Anne Carrière

Aux forges de Vulcain

Bruno Doucey

Dépaysage

Emmanuelle Collas

Globe

Monsieur Toussaint-Louverture

Les Éditions du Panseur

Les Éditions du Typhon

Les internautes sont invités à voter du 25 janvier jusqu’au 12 février minuit via un formulaire disponible sur le site du VLEEL. L’annonce des résultats aura lieu le 15 février.

Créée durant le premier confinement du printemps 2020 par Anthony Lachegar (@Serial_Lecteur_Nyctalope sur Instagram), VLEEL est une initiative destinée à mettre en lumière les maisons d’éditions indépendantes ou plus confidentielles, et à travers elles, leurs auteurs et traducteurs.

Lors de sa dernière édition, le prix VLEEL saluait, en première place de son classement, Le démon de la colline aux loups (Le Tripode), de Dimitri Rouchon-Borie, ainsi que la maison d’édition Agullo.

