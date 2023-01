La Lituanie censure un conte pour enfants trop woke à son goût

Madame Macaté est ouvertement lesbienne et, sans prosélytisme, ne s’en cachait pas : née en 1975, elle est décédée en mars 2020. En mémoire de sa fille, la mère a décidé de poursuivre la procédure contestant la censure qui a frappé le recueil de contes. Portée devant la Cour de Justice de l’Union européenne, l’affaire a pris un nouveau tournant, alors que la Grande Chambre de la Cour s’empare du sujet.

Promouvoir la diversité

Dans les textes de Madame Macaté, se retrouvaient des personnages aux origines diverses, mais souvent marginalisés dans nos sociétés contemporaines — et spécifiquement en Lituanie. Roms, migrants, personnes handicapées, familles recomposées parcouraient ses histoires, évoquant le racisme, le harcèlement… ou encore les couples LGBT.

À la parution du livre, des associations bondirent et obtinrent que le livre soit accompagné d’un avertissement. Elles invoquèrent un article de la loi sur la protection des mineurs qui interdit tout message « exprimant du mépris à l’égard des valeurs familiales ». En outre, toute représentation du mariage et de la procréation qui irait à l’encontre de ce que la Constitution lituanienne a consacré est jugée néfaste.

L’éditeur (l’Université lituanienne des sciences de l’éducation), par prudence, accompagnait l’ouvrage (prévu pour les 9-10 ans) d’un avertissement : la lecture était déconseillée aux moins de 14 ans. L’autrice se retourna contre la maison, mais la justice du pays la débouta à chaque tentative : si c’est LGBT, c’est sanctionné, veuillez circuler.

Dans une certaine limite

En novembre 2019, une requête fut introduite devant la CEDH, qui sollicita le gouvernement de Lituanie en juin 2020 — entre temps, l’autrice est décédée, et la CEDH a fini par se dessaisir au profit de la Grande Chambre, en août 2021. Mais les choses se corsent, du fait du financement de cette parution.

En effet, en décembre 2012, la maison — affiliée à une université publique — fit une demande de subvention au ministère de la Culture. Le financement du recueil de contes, à destination de jeunes écoliers, fut obtenu l’année suivante, en mai, avec l’impératif de favoriser la tolérance à l’égard de groupes sociaux stigmatisés. Et quand en décembre 2013, sort Gintarinė širdis (Cœur d’ambre), le cahier des charges est pleinement respecté.

Un peu trop, aux yeux des homophobes : dans Trois princes en quête de sagesse, l’un des fils du roi se marie avec un tailleur. Idem pour La princesse, la fille du cordonnier et les douze frères, où la jeune fille éconduit tous ses prétendants et finit par épouser la fille du cordonnier.

Préjudice, or not prejudice

L’autrice démontra pourtant en première et deuxième instance qu’aucun de ses textes ne contrevenait à la loi sur la protection des mineurs, rien n’y fera. L'affaire fut portée devant la Cour Suprême de Lituanie qui, en décembre 2016, annula toutes les victoires de Madame Macaté. Il est possible de parcourir, en ligne, le détail de six années de procédures.

En saisissant la CEDH, elle tenta alors de faire valoir que la liberté d’expression avait été bafouée — loin des conclusions qu’avait tirées la justice, estimant qu’elle n’avait « subi aucun préjudice important ». Et ce, alors que la distribution de l'ouvrage fut suspendue durant une année.

Or, qu’importe la gravité de la sanction, dès lors que sanction il y a : l’ingérence du gouvernement était manifeste. En outre, décidait la CEDH, le droit lituanien n’œuvrait pas dans la plus grande tolérance, en instaurant dans sa Constitution une supériorité de l’hétérosexualité…

Liberté, liberté chérie

Le renvoi des contes à la Grande Chambre devait conclure si, en opérant une discrimination de l’œuvre, la Lituanie n’a pas dans la foulée, discriminé son autrice. Et de quel pouvoir ces « valeurs familiales » disposent véritablement dans le monde éditorial.

L’arrêt, rendu ce 23 janvier, confirme ainsi que l’étiquetage avec avertissement sur le livre entre bien en violation de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ayant trait à la Liberté d’expression. « La Cour juge que les mesures appliquées au livre de la requérante avaient pour but de limiter l’accès des enfants à des contenus représentant des relations homosexuelles comme essentiellement équivalentes aux relations hétérosexuelles », indique le communiqué de presse.

Et, plus encore, elle réfute que le livre promeuve les familles homoparentales, au prétexte de quelques passages heurtant des convictions réactionnaires. « Au contraire, elle estime que les contes incitent au respect et à l’acceptation de tous les membres de la société quant à un aspect fondamental de leur vie, à savoir le fait d’entretenir une relation solide avec quelqu’un. »

CQFD…

Crédits photo : Madame Macaté