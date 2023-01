Comment dire tote bag en français, et autres questions de modeux

Support publicitaire très en vogue pendant un moment, le tote bag a depuis revu ses priorités : matière, lieu de fabrication et durabilité sont des critères qu'il s'agit de prendre en compte. Quant à son nom, la Commission d'enrichissement de la langue française propose plusieurs substituts pour ne plus se cantonner à l'appellation anglaise.

D'après elle, « il existe déjà en français un certain nombre d'équivalents pour désigner un tel objet ; ils peuvent varier selon les contextes », que le tote bag soit publicitaire, gratuit ou non, accessoire de mode ou simple instrument pratique.

Pour la Commission, « on peut ainsi parler de sac publicitaire, de sac promotionnel, de sac en toile, de sac fourre-tout, ou simplement de fourre-tout ».

Dispositif interministériel placé sous l'autorité de la Première ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française a pour mission la définition et la promotion de termes équivalents aux mots étrangers utilisés dans différents domaines. Après son examen du cas fourre-tout, elle a poursuivi sur sa lancée avec l'étude d'une liste de mots du domaine de la mode.

On y croise le it-boy et la it-girl, érigés en « icônes de la mode », mais aussi la pratique du « try before you buy », que l'on traduira simplement en « essayer-acheter ».

Un certain nombre de termes s'applique à d'autres domaines commerciaux, comme le « click and mortar », un mode opératoire qui qualifie aussi certaines activités de vente de livres qui s'effectuent « en magasin et en ligne » ou de manière « physique et en ligne ». Le « corner » qui apparait dans certains centres commerciaux ou événements équivaut à un « emplacement promotionnel », pour la Commission.

Dans une autre recommandation, l'institution rend son avis sur les termes formés à partir de l'anglais fashion, comme fashion addict, fashion victim ou fashionista.

« La Commission d'enrichissement de la langue française rappelle qu'il existe en français nombre d'équivalents pour nommer ces personnes et que l'on peut employer, en fonction du contexte et du registre de langue auquel on souhaite recourir, les mots et expressions amoureux, féru, fou, passionné de (la) mode, voire modeux, mordu de mode ou victime de la mode », affiche cette recommandation.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

