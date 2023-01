Pôle Emploi, ennemi de la langue française ?

« Job dating », « newsletter », « baby sitting dating » : si la novlangue managériale n'a de cesse d'être raillée, c’en est trop pour l'association Défense de la langue française en pays de Savoie. Dans un recours gracieux, cette dernière demande à Pôle Emploi de ne plus utiliser ces anglicismes ainsi qu'une marque en franglais, « Emploi store ».

Cette action se base sur la loi du 4 août 1994, désignée comme la loi Toubon. « En tant qu’établissement public dépendant du ministère du Travail, donc de l’État lui-même, Pôle Emploi se doit d’utiliser la langue de la République. Ce principe constitutionnel est d’ailleurs repris dans plusieurs articles de la loi N°94-665 relative à l’emploi de la langue française », souligne l'association.

Loi Toubon ou loi AllGood ?

Cette loi Toubon, du nom de Jacques Toubon, ministre de la Culture de Mitterrand, vise à protéger le patrimoine linguistique français et « assure la primauté de l'usage du francophone traditionnel face aux anglicismes ».

Surnommée « Loi AllGood » par ses détracteurs, de la traduction du nom de son auteur, elle impose aussi une obligation d'utiliser des termes français aux personnes morales de droit public (autrement dit, les administrations) et les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public (élus, fonctionnaires et autres).

En 2019, l'Académie française, chargée d'assurer l'application de ce dispositif dans la sphère publique, avait rappelé à l'ordre les pouvoirs publics dans leur utilisation d'expressions empruntées.

Notamment visé par le communiqué de l'Académie française en 2019, l'expression « start-up nation » d'Emmanuel Macron... D'une manière plus générale, l'institution alertait « solennellement les pouvoirs publics et les [invitait] en premier lieu à respecter eux-mêmes la loi ».

20 recours gracieux

Le 18 janvier, des composantes du collectif « Osez le français », dont fait partie l'association Défense de la Langue Française, ont envoyé 20 recours gracieux à 20 établissements publics nationaux. Un recours gracieux est l'une des seules voies de recours dont dispose le justiciable s'agissant d'une décision administrative. Elle permet de saisir l'administration sans l'intervention d'un juge administratif.

Parmi les cibles, le général Jean-Louis Georgelin, représentant spécial du Président de la République dans le cadre des travaux de restauration de Notre-Dame, pour des panneaux bilingues sur la cathédrale, ainsi que l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, pour des signalétiques et des affichages bilingues. La loi Toubon est, encore une fois, invoquée.

Le collectif souligne que la justice sera saisie des requêtes visant les établissements « ne nous ayant pas répondu, ou de manière non satisfaisante » le 20 mars, « Journée de la langue française ». Wait and see, donc.

Signalons que le gouvernement a récemment accéléré les appels à projets nationaux « Action culturelle et langue française ». Ces derniers visent à soutenir les propositions au bénéfice de personnes ayant des besoins d’apprentissage ou de pratique du français. Inaugurés en 2015, ces appels à projets étaient dotés d'un million € à une périodicité biannuelle.

Dorénavant, ils auront lieu à un rythme annuel de 500.000 €. Le programme cherche à soutenir l’appropriation du français par les actions artistiques et culturelles, à favoriser les actions réunissant les professionnels de la culture et les spécialistes de l’apprentissage et de l’appropriation du français, mais aussi à valoriser les langues régionales et les langues parlées par les populations étrangères.

Crédits photo : domaine public