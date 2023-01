Le CNL lance sa troisième édition de résidences d’auteurs

Cinquante auteurs seront concernés par ces résidences grâce à la mobilisation de l’UNAT, de la Ligue de l’Enseignement, et des Francas.

Elles seront proposées de juillet à août 2023 et s’inscrivent dans la programmation de la manifestation nationale Partir en Livre, dont l’objectif premier est de donner aux enfants et aux adolescents le goût de la lecture et d’en faciliter l’accès à tous.

À cette fin, ce dispositif de résidence associe un temps de création pour l’auteur et un temps de médiation (6 rencontres proposées pendant 1 à 3 semaines) pouvant prendre la forme d’ateliers d’écriture, d’illustration, de lecture et de jeux littéraires... Ces résidences donnent ainsi l’opportunité aux enfants et aux jeunes de rencontrer des auteurs contemporains et de découvrir leurs œuvres et leur processus de création.

Dans le prolongement de ses missions d’action culturelle, de conseil et de formation et grâce à cette première expérience de terrain effectuée en 2021, La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse assurera l’accompagnement indispensable aux écrivains et aux illustrateurs pour gérer au mieux ce dispositif particulier de résidence.

Des webinaires d’information et de formation seront organisés de février à juillet afin de préparer la venue des auteurs dans leur structure d’accueil.

Le dispositif est ouvert à tous, adhérents ou non-adhérents de la Charte. Un comité constitué notamment de représentants du CNL et des fédérations d’éducation populaire aura la charge de la sélection finale. Le CNL attribuera une bourse de 2000 € bruts à tous les auteurs qui seront retenus suite au dépôt de leurs dossiers sur le site du CNL.

Les auteurs intéressés par le dispositif peuvent renseigner un formulaire de pré-inscription.

Une fois pré-inscrit, si le comité a identifié une résidence susceptible de convenir à l’auteur et à la structure d’accueil, l’auteur sera recontacté avant le 22 avril pour confirmer ses disponibilités et finaliser son inscription.

Crédits photo : Centre National du Livre

