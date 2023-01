Énergie : des aides pour les TPE et PME de l'édition et de la librairie

À la fin du mois d'octobre 2022, le gouvernement avait présenté une série de mesures destinées à soutenir l'économie, alors que des mois difficiles se profilaient en matière de coûts énergétiques. Les entreprises se trouvaient ciblées, mais aussi les collectivités territoriales, avec des dispositifs cherchant à limiter l'impact sur les trésoreries.

Le début de l'année 2023 s'ouvre sur de nouvelles dispositions, cette fois tournées spécifiquement vers les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), auxquelles peuvent prétendre les sociétés de l'édition et de la librairie concernées.

Pour les TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité au second semestre 2022 et qui ne bénéficient pas du tarif de vente réglementé, les fournisseurs ont garanti que le prix moyen du mégawatt-heure ne dépasserait pas 280 € en 2023.

Afin de revendiquer ce tarif plafonné, un formulaire doit être rempli et renvoyé au fournisseur d'électricité.

Les TPE ont aussi droit au bouclier tarifaire, qui s'activera à compter du 1er février prochain. Il permet de contenir la hausse des prix de l’électricité à 15 %, quand celle-ci devrait s'élever, au moins, à 99 %, selon la Commission de régulation de l’électricité (CRE).

Pour bénéficier de ce bouclier, l'entreprise doit compter moins de 10 salariés, rendre compte d'un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions € et d'un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Ce bouclier s'applique jusqu'au 31 décembre 2023, mais uniquement si l'électricité est fournie par l'un des acteurs historiques (EDF et Engie) ou si les tarifs du fournisseur sont indexés sur les tarifs réglementés.

Le bouclier tarifaire s'applique aussi sur les tarifs réglementés du gaz naturel, mais jusqu'au 30 juin 2023 seulement.

Amortir, aider, étaler

Plusieurs autres propositions du gouvernement concernent cette fois les TPE et les PME. Pour les sociétés non éligibles au bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité prend le relais : « Il permet de vous protéger, si votre entreprise a signé des contrats d’énergie plus élevés, avec un plafond d’aide unitaire renforcé », précise le ministère de l'Économie. Ainsi, si le prix du kilowatt-heure atteint 0,35 €, il peut prendre en charge jusqu'à 20 % de la facture totale. L'entreprise doit compter moins de 250 salariés et un compteur électrique d’une puissance supérieure à 36 kVA.

L'amortisseur doit rester actif jusqu'au 31 décembre 2023, d'après les annonces du gouvernement.

Un guichet d'aide vient en complément, si les dépenses d’énergie représentent 3 % du chiffre d’affaires de l'entreprise en 2021 après prise en compte de l’amortisseur ou si la facture d'électricité, après prise en compte de l'amortisseur, a connu une hausse de 50 % par rapport à 2021.

Enfin, il est possible de demander l'étalement des factures d'énergie aux fournisseurs, jusqu'à l'été prochain, mais aussi le report du paiement des impôts et cotisations sociales, pour soulager la trésorerie.

L'ensemble des interlocuteurs, selon les aides, est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Kailas Shastry, CC BY-NC 2.0

