Auteur, éditeur : à qui attribuer la création d'une oeuvre ?

La révision désormais achevée du droit des contrats spéciaux a abouti à de multiples rafraîchissements du Code civil, sous l’égide du professeur Philippe Stoffel-Munk. Avec notamment la création du Contrat d’entreprise, voué à instaurer de nouvelles règles qui concerneront de très près l'industrie du livre. Avec cette question sous-jacente : d'où viennent les livres ?

Certains reviendront sur d’anciens propos d’Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture : en 2012, une déclaration maladroite mettait le feu aux poudres. « C’est l’éditeur qui fait la littérature », estimait-elle, partant de sa propre expérience.

« L’éditeur a un rôle éminent dans le processus de création. C’est une question passionnante. Et sans entrer dans un débat philosophique sur le processus de création, quand on écrit, chez soi, on a besoin d’avoir le regard d’un éditeur, pour venir sanctionner, dans le bon sens du terme. »

Auteur, avant tout

Évidemment, la petite phrase avait fait bondir : « Je récuse l’amalgame entre la fonction de l’editor, comme le définissent les Anglo-Saxons, qui aide l’auteur à peaufiner son ouvrage, et celle de publisher qui, d’intermédiaire en intermédiaire, fabrique l’objet livre pour en permettre la commercialisation », rétorquait alors Yal Ayerdhal.

Mais si l'une exprimait une vision personnelle — la nécessité de l'accompagnement – l'autre répondait par la primauté de la création. Peut-être, en somme, deux approches complémentaires ?

Il est pourtant une troisième voie, qui justement fait l'objet de cette révision du Code civil : le contrat de louage d'ouvrage, ou contrat de commande. Cette situation où l'auteur ne soumet pas une oeuvre à éditer, mais se voit demander par l'éditeur d'écrire un ouvrage sur un sujet spécifique.

Qoéleth nous pardonnera la paraphrase : elle montre surtout que les lignes contractuelles entre auteurs et éditeurs étaient, jusqu’à présent, assez floues. « Le contrat commande est intervenu pour améliorer les conditions de ceux qui ne signaient pas un contrat de cession droit : il stipule formellement qu’il y a rémunération, sans préciser laquelle ni son montant », explique Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, spécialisé dans l’édition.

Et d'ajouter : « Aujourd’hui, il serait plus significatif de s’interroger sur ce qui ne relève pas de la commande, que de demander quelles œuvres en découlent. »

Combien ? Eh bien...

De fait, « le volume de publications issues de la commande est inquantifiable et l’on ne peut pas prendre en compte les œuvres à l’initiative de l’éditeur. Si ce dernier propose à un sociologue de réaliser un livre sur un sujet, il est bien à l'origine de la publication. Mais cela se traduit plus généralement par un contrat de cession : de facto, une commande, de iure, non », poursuit l’universitaire.

D’autant que tout auteur écrit en obéissant à « de nombreuses incitations — environnementales, sociales, etc. – Et le texte n’est pas le livre : avant d’être publié, il connaîtra de multiples interventions, de l’édition à la correction, en passant par sa couverture. » Ainsi, tout est commandé, rien n’est commande.

L'appât du gain

« La fiction y échapperait pour partie, de par sa nature même. Toutefois, dans le secteur de la Littérature jeunesse, les livres réalisés à la demande d’une maison d’édition représentent une part considérable », continue Jean-Yves Mollier. Depuis l'album petite enfance, au tout-carton, en passant par le roman ado et la BD jeunesse... « Pour ce qui est des romans, si un sujet est dans l’air, un éditeur ne manquera pas de le proposer à l’auteur le plus indiqué. Mais voilà qui relève plus de l’incitation que de la commande. »

Voilà pourquoi, après la sortie du Madame Bovary de Flaubert, les imitations ont fleuri en abondance. « Ce qui nous ramène de toute manière à cette réalité : même s’il y a commande, le contrat de cession est privilégié et s'impose. » Pour la bonne raison qu’il coûte nettement moins “cher” que son homologue : seul un à-valoir est versé, avec remboursement obligatoire…

Corne d'abondance ou Amalthée tarie ?

Selon d’impossibles estimations, les œuvres découlant véritablement d’une commande d'éditeur, même si elle n’est pas formalisée contractuellement, représenteraient autour d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires pour l’industrie.

« Il y a bien des cas où les livres sont nés d’échanges entre auteurs et éditeurs, ni spontanés ni de pure commande. Dans le domaine du livre pratique où j’ai longtemps travaillé, un auteur pouvait envoyer un manuscrit spontanément, qui n’était pas publié », considère Olivier Bessard-Banquy, Professeur des universités à Bordeaux Montaigne et spécialiste des lettres et de l’édition contemporaines.

« Cependant intéressée, la maison pouvait lui demander autre chose, il faut donc ne pas opposer commande et texte spontané, car bien souvent nous sommes entre deux. »

Petit précis d'imprécisions

Il abonde dans le sens de son confrère : « Dans le domaine des lettres même, il y a des commandes, bien que ce ne soit pas la norme. La création demeurera forcément vive dans les maisons qui la défendent et dont les objectifs sont culturels avant d’être commerciaux au lieu d’être d’abord commerciaux et éventuellement culturels. »

Faudrait-il s’étonner en apprenant que Le Mage du Kremlin soit un livre de commande ? L’hypothèse serait hautement probable...

Pour autant, nul chiffre, nulle donnée ne permet de se faire une idée : « L’éditeur lui-même ne sait plus ce qu’il a commandé ou publié sans commande. Tout demeure empirique dans ces affaires. Mais tout le monde sait que la commande est de très loin majoritaire à peu près dans tous les domaines, sauf en lettres », conclut Olivier Bessard-Banquy.

Et que l'on ne s'y trompe pas : fiction inclut, de toute évidence, le monde de la bande dessinée et d'autres...

