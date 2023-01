Des "Bibliothèques de la liberté" pour "autonomiser les personnes incarcérées"

Ces livres ont été placés dans des mini-bibliothèques portables dans chacune des 17 unités de la Valley State Prison, comme mis à la disposition du personnel. La Central California Women’s Facility a elle lancé cinq bibliothèques dans ces différentes unités.

Les bibliothèques de la liberté ont été fondées par Reginald Dwayne Betts, condamné à neuf ans de prison alors qu’il n’avait que 16 ans. Ensuite boursier MacArthur 2021, il est diplômé de la faculté de droit de Yale. Son ambition : créer un espace dans les centres de détention, « où chercher un texte peut être aussi spontané que la simple curiosité».

Autonomiser les détenus

Rien n’est laissé au hasard, puisque chaque étagère est incurvée pour évoquer Martin Luther King Jr. et son « arc de l’univers » se penchant « vers la justice ». Mais également « pour contraster les lignes droites et les barreaux des prisons ».

« Avec l’ouverture de ces bibliothèques dans ces deux prisons, nous apportons de la beauté, fournissons des livres et apportons des gens de l'extérieur pour créer des échanges qui, selon nous, aideront à transformer la vie des personnes incarcérées », explique Betts dans un communiqué.

Les ouvrages de la Freedom Library ont été sélectionnés par l'entremise de consultations avec des centaines de poètes, romanciers, philosophes, enseignants, amis de l'association, ou encore grands lecteurs. L'Odyssée d'Homère y côtoie des poètes, des romanciers et des essayistes contemporains.

De son côté, l’administratrice des services de bibliothèque à l’échelle de l’État de la California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR), Brandy Buenafe, déclare : « La lecture est une étape vers la réhabilitation et peut créer un changement personnel profond chez quiconque l’adopte. » Et de continuer : « Nous tenons à remercier Freedom Reads et Dwayne Betts d’avoir amené ces bibliothèques dans nos prisons et d’avoir offert à notre population incarcérée le cadeau qui accompagne la lecture. »

« L’objectif de la Valley State Prison est d’autonomiser les prisonniers grâce à l’alphabétisation et à l’éducation », confie cette fois-ci le directeur par intérim de l’institution, Matt McVay. Et d'ajouter : « Le don de Freedom Reads sera un ajout inestimable aux programmes de réadaptation et de changement de vie disponibles pour les personnes de VSP. »

La Valley State Prison est un centre de détention de faible sécurité inauguré en 1995, passé d’établissement entièrement féminin à structure dédiée aux détenus hommes en 2013. La Central California Women’s Facility a elle ouvert ses portes en 1990, et constitue la plus grande institution pour femmes de l’État.

« Bien trop souvent, la seule chose qui soit belle dans une prison, ce sont les gens », conclut enfin Betts. Ce dernier a par ailleurs écrit un spectacle solo dans lequel il narre les conséquences au quotidien d'un casier judiciaire aux États-Unis, mais évoque le pouvoir de la littérature et des sentiments. Le tout en s’appuyant sur son recueil de poésie, Felon.

