Les liseuses Vivlio arrivent dans les librairies espagnole Casa del Libro

Déjà partenaire de quatre des principaux vendeurs de livres en France avec Cultura, Leclerc, Système U et le groupe Nosoli (Furet du Nord / Decitre), du premier réseau de librairies en Belgique avec Standaard Boekhandel et Club, du plus gros acteur européen sur le marché des bibliothèques avec Divibib en Allemagne, Vivlio élargit son offre à l’un des pays majeurs de l’UE et à la deuxième langue la plus parlée au monde.

Les liseuses seront commercialisées à partir du printemps 2023 dans les magasins de la première chaîne de librairies d’Espagne, fondée en 1923 : Casa del Libro.

En 1992, cette dernière rejoint le Grupo Planeta, et en 1996, elle inaugure sa librairie en ligne, grâce à laquelle elle se revendique aujourd’hui le leader de la vente de livres en espagnol sur Internet. Casa del Libro compte actuellement 54 librairies. Autant de nouveaux points de vente pour les appareils de lecture de la société lyonnaise Vivlio, qui signe là un nouveau partenariat stratégique pour ses ambitions européennes.

À LIRE: Livre numérique, liseuse : le Français Vivlio à la conquête de l'Europe

Casa del Libro est entrée dans l’ère de la lecture numérique en 2011 avec la création de sa propre solution et de sa propre marque : Tagus afin de créer une solution indépendante des offres des GAFA. Mais en 10 ans, la création d’une alternative européenne sur le marché de la lecture numérique est devenue un combat collectif, partagé par de nombreuses enseignes en Europe. C’est la raison pour laquelle Casa del Libro a choisi de rejoindre Vivlio. Les deux marques seront affichées côte à côte.

Une gamme de trois modèles de liseuses sera proposée : Touch Lux 4 reconditionnées, Touch Lux 5, Touch HD Plus. Les lecteurs espagnols pourront également profiter de l'espace personnel Cloud My Vivlio ainsi que des applications mobiles et pour ordinateur.

« Nous nous réjouissons de cette coopération avec Casa del Libro, la 1ère chaîne de librairie d’Espagne. Elle va offrir aux lecteurs espagnols la meilleure expérience de lecture digitale possible tout en leur permettant de rester fidèles à leur enseigne historique. Cet accord vient confirmer la crédibilité de Vivlio, de nos équipes et de notre stratégie en Europe. » - David Dupré, CEO de Vivlio « Nous sommes convaincus que la collaboration avec un fournisseur de lecture numérique aussi prestigieux et expert que Vivlio sera d'un grand bénéfice pour Casa del Libro et pour nos clients. C’est une étape importante vers la naissance d’un champion de la lecture numérique au sein de l’Union Européenne. » - Javier Arrevola Velasco, CEO de Casa del Libro

Avec ce partenariat, plus de 100.000 nouveaux lecteurs numériques espagnols viennent rejoindre les plus de 2 millions d’utilisateurs en France, en Allemagne et en Belgique, revendique Vivlio.

DOSSIER - Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020