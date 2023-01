Editions religieuses : Première Partie acquiert Salvator

Les éditions Salvator ont rejoint le 23 décembre 2022 le groupe Première Partie. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la transmission de la société Yves Briend éditeur SA par son actionnaire principal Yves Briend. L’entreprise, qui conserve son autonomie éditoriale, poursuit ses activités et entend élargir ses marchés.

Suite à cette acquisition, Pierre Chausse, dirigeant de Première Partie, succède à Yves Briend, Président Directeur général d’Yves Briend éditeur SA de 1998 à 2017 et actionnaire principal de 1998 à 2022, qui a démissionné de l’ensemble de ses mandats.

Yves Briend indique : « La cession des éditions Salvator aux éditions Première Partie me réjouit profondément. Je suis convaincu que Pierre Chausse est le meilleur garant de la continuité et de la mission éditoriale des éditions Salvator. Il est un digne héritier de l’histoire de la maison fondée en 1924 par le chanoine Alphonse Meyer. L’équipe éditoriale peut lui faire confiance ainsi que l’ensemble des collaborateurs. »

Et d'ajouter : « Pierre Chausse partage la vision que j’ai eue pendant toutes ces années concernant l’enracinement catholique de Salvator. Il partage le souci constant d’ouverture et de dialogue avec les autres confessions chrétiennes, les autres religions et l’ensemble de la société. Le défi demeure de répondre aux fortes attentes spirituelles de l’époque. J’exprime à Pierre Chausse, à Grégory Turpin et à tous les salariés mon affection, ma confiance et ma forte espérance dans le succès de leur entreprise. »

Le groupe Première Partie affichait en 2021 un résultat de 570.000 €, avec un résultat de - 100.000 €.

Pierre Chausse et Grégory Turpin déclarent : « Nous sommes persuadés que le rapprochement des deux entreprises avec une direction commune présente de nombreux atouts et permettront à chacune des deux maisons de s’appuyer sur l’autre pour se développer, chacune dans sa ligne et sa mission propre. »

Salvator est une maison « dont nous nous sentons proche et nous avons beaucoup d’estime pour son identité, pour le travail accompli depuis des années pour être un porte-voix de la pensée chrétienne auprès du monde et pour le positionnement unique et indépendant qu’elle occupe dans le paysage éditorial. La grande qualité du catalogue, le professionnalisme et la vision de Salvator ont été des inspirations pour nous dirigeants de Première Partie aux différents stades du développement de notre jeune maison d’édition ».

Crédits photo : Editions Salvator