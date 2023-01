Articles scientifiques falsifiés, un juteux business de plusieurs millions de dollars

Publiées sur les réseaux sociaux, des annonces fleurissent ces derniers mois pour un bien étrange service : pour des montants variables, les prestataires vendent à qui en veut d’être cité dans des recherches – évidemment sans même y avoir pris part.

Un réseau bien construit

Facebook et Telegram serviraient de principaux vecteurs pour la diffusion de ces offres. Elles contiennent le titre de l’article qui paraîtra (donc un aperçu du sujet), le nom de la revue victime de cette escroquerie et les tarifs. Entre quelques centaines et plusieurs milliers de dollars seront nécessaires pour que son nom figure dans un article sur la Théorie des cordes, par exemple.

La revue Nature cite la réaction de Vitalij Pecharsky, de l’université d’Iowa State, à Ames, et rédacteur en chef de l’une des publications concernées par ce commerce. « Je sais que bien des choses sont à vendre, mais la paternité de recherches ? C’est insensé. Et tout bonnement inacceptable, totalement inacceptable. »

On doit cette découverte aux « inspecteurs » en charge du respect déontologique et de l’intégrité des documents qui sortent. Leurs enquêtes ont non seulement mené à dévoiler ce procédé, mais surtout, son ampleur.

Dès 2019, l’économiste Anna Abalkina (Université libre de Berlin) et Nick Wise (ingénieur à Cambridge) ont repéré ces annonces en ligne. La première traque celles qui émanent de sites web basés en Russie et Europe de l’Est, quand son confrère se consacre aux réseaux sociaux. Ce dernier fait ainsi état de comptes Telegram comportant au moins 300 offres de cet acabit, chacun.

Le modèle des revues en cause

Les revues, alertées et passablement inquiétées par ces méthodes, ont retiré les articles incriminés. Mais toutes n’ont pas le courage d’avouer qu’elles ont servi, malgré elles, de support à ces articles factices. Bien entendu, chacun souligne l’impératif d’intégrité et de fiabilité des archives : les lecteurs ont besoin que les publications soient authentiques, pour s’appuyer sur les résultats.

Pour autant, le principe s’articule sur plusieurs vices de fonctionnement dans le monde de la recherche. « C’est une grande entreprise que dirigent des organisations de plus en plus sophistiquées », alerte le Committee on Publication Ethics. Cette structure à but non lucratif surveille en effet toutes formes de dérives, et le secteur n’en manque pas.

D’abord, les chercheurs ont besoin d’alimenter constamment leur CV en nouveautés, sans quoi ils plongent dans l’oubli. Ensuite, nombre de titres ne contrôlent pas sérieusement les contenus de ce qu’ils diffusent — et se contentent d’encaisser les frais de parution demandés.

Tout le modèle économique de ce secteur est directement pointé, puisque présentant une faille béante dans son modus operandi. Quiconque se trouve dans l’urgence de voir son nom associé à des résultats, quelle que soit la matière, cède alors facilement à ces sirènes…

