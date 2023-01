Adieu Eri : filmer pour transcender le réel  

« Je veux que tu me filmes jusqu’à ma mort. » Quand sa mère malade formule cette demande à Yûta, celui-ci est surtout heureux d’avoir reçu un téléphone portable pour exécuter la requête maternelle. Filmer les moindres instants de l’existence, des plus triviaux aux plus cruciaux, devient pour Yûta une seconde nature. Au fil des années les heures de vidéo s’accumulent, et Yûta se retrouve avec assez de contenu pour monter un film. Mais ce qui semblait être un touchant hommage pourrait bien se révéler être une malédiction…

Dans ce récit complet, le brillant auteur de Chainsaw Man joue avec la vie et la mort autant qu’avec la frontière entre la réalité et ce qui est filmé. Son héros dépité et sa mystérieuse et puissante héroïne vous hanteront pour longtemps.

Immersion vidéo sur papier

Adieu Eri est une nouvelle occasion pour Fujimoto d’explorer les possibilités du manga. Il propose ici une révolution narrative en ne nous montrant que ce qui est filmé par le téléphone de Yûta. Paradoxalement, on ne voit presque jamais notre héros, dont la voix seule nous parvient « en off », débordant sur l’extérieur des cases.

L’expérience est des plus immersives, puisqu’à la maîtrise absolue du dessin de Fujimoto et à son habilité exceptionnelle à dépeindre les émotions vient s’ajouter un renversant choix de mise en case – l’histoire est presque exclusivement racontée par le biais de cases rectangulaires, avec une lente évolution de l’une à l’autre, comme une bande de film qu’on observerait à la lumière.

Les petits gestes humains sont saisis d’une case à l’autre avec une vigueur frappante, et les effets de flou lorsque Yûta ne tient pas bien la caméra nous font pénétrer un peu plus dans cet univers si particulier. La trame du récit comporte des trous, aux instants où notre héros ne filme plus, prolongeant le mystère et nous happant dans l’histoire. Le récit se fait si immersif qu’il semble plus que jamais que c’est le lecteur le véritable héros de ce manga sur la fatalité de l’existence.

Troublant et frémissant de vie

Par son espèce de manie de filmer la vie plutôt que d’y agir, Yûta enregistre des petits fragments de chacun et met en lumière la banalité du quotidien (même si ces détails insignifiants cachent eux aussi des secrets). Les gestes presque inconscients des personnage les rendent particulièrement humains – mais en même temps, une sensation de malaise s’installe… Quelque chose cloche. L’existence même d’Eri est un mystère.

Le thème de la mort, de son implacabilité et de son absurdité, plane sur tout le manga. Par ailleurs, on vit comme à la première personne les sentiments qui se développent chez un adolescent maladroit, et l’ennui et l’égoïsme qui rongent les jeunes lycéens y sont dépeints plus vrais que nature.

À travers ce méli-mélo d’existences ordinaires se dresse un besoin humain : celui de filmer, de regarder et de raconter des histoires. Une fois de plus, Fujimoto délivre son message favori – dessinant une ode aussi vibrante que décalée au cinéma sous toutes ses formes.

Adieu Eri est une lecture qui ne laisse pas indifférent, et qui devrait vous permettre de patienter d’ici à la parution de Chainsaw Man partie 2 (également chez Crunchyroll) qui arrive plus tard cette année.