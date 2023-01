Watch and Die : « Cette vidéo est mortelle ! Genre... vraiment ! »

Jusqu’au jour où Yuwa reçoit le lien. Plus amusé qu’autre chose, il décide de cliquer et de regarder la vidéo. Et à partir de là, il va vivre un véritable enfer. Son état de santé se dégrade à vitesse grand V, comme si son corps pourrissait de l’intérieur. Pour se sortir de ce calvaire, il n’a qu’une solution : transférer ce lien à un autre contact et prier pour que ce dernier regarde au plus vite cette étrange vidéo...

Les éditions Omaké proposent d'en découvrir les premières pages :

Doro Sunagawa est une jeune mangaka qui s’est fait remarquer en 2019 par l’éditeur Square Enix pour ses histoires d’horreur réalistes et malaisantes. Elle devient dès lors professionnelle et publie Watch & Die dans le principal magazine de prépublication de l’éditeur : Manga UP!. Watch & Die est son premier manga.

