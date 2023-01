Ronces : une nouvelle approche du vivant, dirigée par Jérémie Moreau

Ronces met en lumière la cohabitation entre humains, animaux et végétaux à travers des histoires illustrées par des talents venus de différents horizons.

Pour son lancement, deux titres sont annoncés :

La Chambre de Warren, Jérémie Moreau

Jérémie Moreau imagine l’arche de Noé du XXIe siècle dans un conte philosophique spectaculaire aux allures de grand classique.

Le Dieu Pan, dieu de la nature, est en rage : plus personne n’écoute sa mélodie, si bien qu’il l’a oubliée et a avalé sa flûte. Or, sans sa musique, plus de saisons ; la nature va se déchaîner. Un grand désastre approche. Warren, un jeune garçon, crée un îlot de résistance pour apaiser Pan et contrer la future catastrophe. La chambre du petit accueille alors toutes sortes d’animaux et devient une nouvelle arche de Noé…

Un conte onirique ancré dans des thématiques actuelles, qui questionne notre rapport au vivant. Les illustrations rappellent les liens forts qu’entretient Jérémie Moreau avec l’animation, sublimées par un pantone orange fluo.