Actualitteaime : un mille-feuille curieux

Le prime du livre favori des Français approche : il sera diffusé le 15 décembre sur France 2 à 21h10. Et, première nationale, les Français éliront leur livre favoris sans aucune liste préétablie. Ils ont été nombreux à en profiter et à voter pour l’ouvrage de fiction qui les a le plus marqués : on dénombre plus de 100.000 participants âgés de 15 à plus de 80 ans. Mangas, grands classiques, théâtre, polars… Tous les goûts se retrouvent dans le classement final.