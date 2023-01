Nathalie Azoulai et Émilie Rigaud en résidence à la Villa Kujoyama

Présentant ses vœux au monde de la culture et à la presse, la locataire de Valois visait à l'assentiment universel et la paix sociale : « Je ne voudrais plus entendre que les actions du ministère sont centrées à Paris. C'est faux ! », assure-t-elle, avant de présenter, littéralement, des vœux pour 2023. Mieux que des bonnes résolutions ? On le concluera en fin d’année. Car au-delà des projets et intentions, le contexte socio-économique demeure sensible. De quoi justifier une approche un brin tragique.