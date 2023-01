Roule, Ginette! une relecture écoféministe de Koloblok et Roule Galette

Roule Galette est un conte classique, et de saison. Une petite maison dans la forêt qui abrite un Vieux et une Vieille. Le Vieux, confortablement assis dans son gros fauteuil, réclame une galette à grands cris. La Vieille, après avoir ramassé du blé dans le grenier, voit sa galette se sauver. Cette dernière roule et s’échappe dans la forêt, entonnant une chansonnette. Elle y rencontre le lapin, l’ours, le loup gris et le renard, qui finit par la dévorer.

Seulement voilà, le conte de Natha Caputo et Pierre Belvès est assez daté. Inspiré d’un texte traditionnel russe (Koloblok), il laisse voir des représentations sociales, notamment de genre, particulièrement désuètes. C’est pourquoi Anne Dory s’est associée à Mirion Malle pour revisiter l’histoire et la transformer en version féministe, pleine de douceur et d’humour : Roule, Ginette !

Liberté, je crie ton nom

Cette fois, pas question pour la Vieille de subir les ronchonnades de son mari ou d’obéir au doigt et à l’œil. Un soupçon de magie plus tard, voilà notre Vieille - nommée Ginette - transformée en Galette, qui prend la poudre d’escampette direction le chemin de terre. Si l’histoire reste basée sur le conte original, elle ouvre la voie à un tout autre dénouement.

Anne Dory, contactée par ActuaLitté, nous confie : « J’ai beaucoup lu Roule Galette enfant et puis je l’ai retrouvé il y a 10 ans, quand j’ai commencé à le lire à mes propres enfants. En revoyant les illustrations, j’ai retrouvé les sensations très précises que j’avais petites, je pouvais même ressentir le poids de l’édredon sous lequel nous nous installions avec mon frère et ma mère le temps de l’histoire. »

Roule Galette, de Natha Caputo et Pierre Belvès (Flammarion Jeunesse)

Pour autant, la parenthèse enchantée n’a pas duré : « J’ai été choquée par le texte et les illustrations. Le Vieux assis dans un gros fauteuil, la Vieille qui n’a droit qu’à une petite chaise en bois, et puis les ordres que le Vieux donne à sa femme et ses cris en guise de remerciement... et finalement ce qui m’a le plus choquée est de n’avoir gardé aucun souvenir de ce sexisme ! Et pourquoi ? Parce que cela passe pour normal, ce n’est absolument pas interrogé. »

Alors, même si le récit s’inscrit dans une époque, Roule Galette ayant été écrit dans les années 1950, les représentations ne sont plus les mêmes de nos jours. « Cela fait plus de 70 ans et Roule Galette est toujours lu par des générations d’élèves de maternelles. Il n’est plus a démontrer que les représentations sociales, et notamment de genre, s’installent dans les esprits dès le plus jeune âge. »

La reine des Galettes

« Quand Natha Caputo écrit Roule Galette, elle prend des libertés avec le conte russe en l’adaptant au contexte culturel français des années 50. J’ai suivi le même procédé 70 ans plus tard. Je vois Roule, Ginette ! comme une nouvelle adaptation plus que comme une réécriture. »

Rappelons que, si le conte original Koloblok est bien dans le domaine public, rendant son adaptation libre, ce n'est pas encore le cas de Roule Galette, dont les auteurs, Natha Caputo et Pierre Belvès, sont respectivement morts en 1967 et 1994. Roule Galette n'entrera donc pas dans le domaine public avant 2064.

En prenant soin de conserver les codes du texte, ses personnages, son déroulé et même sa petite comptine, Anne Dory et Mirion Malle se sont assurées que la lecture et la compréhension de leur texte soient accessibles au plus grand nombre, le tout avec un soupçon d’humour en plus.

Car le message au cœur de cette nouvelle adaptation, c’est avant tout la libération. « Il n’est pas acceptable de cantonner les femmes à la sphère domestique et de les assigner aux tâches ménagères ; la relation de couple n’est pas une relation hiérarchique ; les femmes sont légitimes à refuser de se plier aux injonctions qui leur sont faites et à fuir des situations oppressives ; la sororité et l’entraide entre femmes sont une des clés de la liberté. Et puis il y a aussi un appel à la contemplation et à l’émerveillement, au bonheur d’être dehors au contact de la nature. »

Vision moderne du couple, égalité des sexes, émancipation féminine, sororité et écologie sont alors au centre du récit. Avec, en bonus, une fin heureuse et juste pour notre vieille Ginette, loin de toute charge mentale. Mais la journaliste strasbourgeoise ne s’arrêtera pas là, « je me suis attaquée à La Chèvre de Monsieur Seguin ! Blanquette a un petit secret que le loup ignore et qui va réserver quelques déconvenues à ce dernier ! »