L'ANEL entend accroître la compétitivité des maisons d'édition

Ce crédit d’impôt n’a pas connu de bonification importante depuis plusieurs années et l’ANEL estime que la lourdeur et la complexité du programme représentent un frein au développement du marché québécois du livre.

« L’an dernier, le crédit d’impôt pour l’édition de livres ne représentant que 1,3 % du montant total des crédits d’impôt des industries culturelles. 7,6 millions $, c’est trop peu pour un secteur confronté une hausse sans précédent du coût d’impression des livres, à une pénurie de main d’œuvre qualifiée et à une stagnation du marché. Les recommandations de l’ANEL sont on-ne-peut-plus réalistes et constituent, pour le gouvernement du Québec, une occasion à saisir pour soutenir les entreprises éditoriales d’ici, tout en s’assurant que l’argent reste au Québec et ruisselle jusqu’aux créateurs. » - Jean-François Bouchard, président de l’ANEL

Accroître la compétitivité des maisons d’édition

Dans son mémoire, l’ANEL met en avant neuf recommandations qui permettraient de rendre les maisons d’édition plus compétitives tant sur le marché domestique qu’international, le tout dans un souci de stimuler l’économie québécoise en incitant les maisons d’édition à éditer, produire et imprimer plus de livres ici.

Des mesures plus que nécessaires alors que de nombreux enjeux (pénurie de papier, concurrence pour le temps de presse, perturbations de la chaîne d’approvisionnement) exercent des pressions sans précédent sur ressources humaines et financières des entreprises éditoriales et dans une optique de développement durable.

L’ANEL recommande notamment :

De bonifier le crédit d’impôt à l’égard des dépenses attribuables à l’impression et à la préparation de livres

D’inclure au programme les réimpressions en tout temps

De rendre admissibles les cahiers d’exercices scolaires et parascolaires

De simplifier le crédit d’impôt en admettant l’ensemble des dépenses québécoises pour un groupe d’ouvrages

Le mémoire est disponible ci-dessous, en consultation et/ou téléchargement :

