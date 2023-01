Mort de l'inépuisable cinéaste Paul Vecchiali, à 92 ans

J’aurais donc appris la triste nouvelle via Facebook. Et j’aurais également croisé Paul Vecchiali sur Facebook, il y a environ deux ans, extrêmement surpris qu’un créateur de cette importance traîne sur le réseau social, et plus encore qu’il accepte ma demande d’amitié. L’homme était réellement accessible.

De Vecchiali, j’avais vu quelques films, dont Nuits blanches sur la jetée, adapté de Dostoïevski, mélancolique long-métrage tourné avec si peu de moyens, dans cette région du Sud où il résidait. J’étais alors étudiant, ou sortais tout juste de mes études des Lettres, et me faisais un devoir de visionner les grands classiques, de les emprunter à la médiathèque François Mitterrand de Poitiers. J’appréciais le pari même de Vecchiali, cette volonté de tourner encore et encore.

Déjà âgé, Vecchiali semblait se battre contre le manque d’argent, la frilosité du public et des professionnels. Il jouissait d’une aura certaine, et paraissait, un peu comme Bresson (dans une moindre mesure), être une sorte de vieux maître, d’intouchable, d’absolue référence. Moins provocateur, moins iconoclaste, que son ami Jean-Luc Godard, certes. Autre chose encore. Un pur et dur, irréductible. J’acquis plus tard la très anticonformiste Encinéclopédie, en deux tomes, et où Vecchiali semblait régler ses comptes avec certains tenants officiels du septième art.

Paul Vecchiali aimait à défier les conventions, derrière la caméra comme dans ses propos, dans ses livres et sur le réseau social. Il m’impressionnait. Les cinéastes m’ont toujours impressionné. En 2021, alors que je venais de créer « Eléphant blanc », j’osais lui envoyer un message sur Messenger. Quelque chose de très simple. Je lui expliquais que j’avais une nouvelle collection, et que j’aurais aimé le prendre. Un peu comme on part à la pêche, sans grand espoir de ramener un brochet, ou qu’on va aborder une très belle femme, en prévoyant le râteau.

Quelle ne fut pas ma surprise ! Enthousiaste, Paul Vecchiali semblait touché par mon intérêt, et me transmit, par mail, une série de poèmes, ainsi que de chansons extraites de ses films, dont beaucoup s’apparentent à des comédies musicales. Le contrat fut rapidement signé, et le livre sortit, avec ses illustrations en couleurs, sous format italien, en septembre 2021. Le succès fut mitigé : Unicité est une petite maison, sans grands moyens, et nous ne pouvions organiser de dédicaces, Paul Vecchiali étant déjà diminué, et résidant loin de Paris, dans le Vaucluse (cf. plus haut). Peu à peu, toutefois, les gens achetèrent le volume, bien en évidence sur les étals de la Fnac des Halles, et nous eûmes droit à quelques beaux articles dans la presse spécialisée.

Quant à moi, je rêvais de rencontrer Vecchiali pour de vrai. Dans ses mails, le vieux cinéaste me parlait de ses propos de santé, et de l’urgence de publier, de tourner. Ainsi, en consultant sa fiche Wikipédia, constatai-je qu’il avait édité chez des micro-éditeurs, simplement parce qu’il n’avait plus assez de temps pour solliciter de grosses structures. La suite devait lui donner raison. Ce fut donc ma chance, et aussi ma tristesse, tant je pressentais que la fin était proche.

Nous ne devions, en effet, ne jamais nous revoir, Paul et moi. Le lendemain de notre rencontre, soit le samedi 29 septembre, je partais pour le festival poétique « Sémaphore » de Moëlan-sur-Mer, en Bretagne, et ne pus donc assister aux projections. Nous nous parlâmes à plusieurs reprises au téléphone. Nous correspondions également par mail. Paul intervenait sous mes publications Facebook, et réciproquement.

Je voulais le retrouver dans sa chambre d’hôtel, rue des Ecoles. Il était trop fatigué. Un manuscrit m’attendait en bas, à la réception, et je respectais son choix. J’ai toujours ces quelques feuillets imprimés, dans un tiroir. Je verrai ce que j’en fais, maintenant que l’auteur est parti au cimetière des éléphants blancs.

Crédits photo : Etienne Ruhaud en compagnie de Paul Vecchiali. (CC BY SA 2.0.)

