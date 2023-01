Complainte du colis de livres : “C’est pas écrit La Poste ici !” 

Autant d’acteurs culturels qui œuvrent à la création et circulation du livre, à la promotion de la lecture et qui se font dépecer par La Poste.

Comme le dit Dominique Tourte, Président de la Fédération des éditions indépendantes et fondateur de Invenit, studio de design graphique et éditeur : « Si toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite, la situation de ce dialogue est bien réelle et vécue quotidiennement par des centaines d’éditeurs indépendants. »

Le dialogue qui suit est consternant de vérité :

Deux personnages : deux hommes (mais ce pourrait être deux femmes, ou un homme et une femme, ou vice-versa). La scène se déroule dans un bureau de poste d’une ville moyenne de province.

L’usager : Bonjour !

Le guichetier : Bonjour !

L’usager : Je voudrais affranchir et envoyer ces deux paquets. Ce sont des livres.

L’homme glisse les deux colis sous la vitre plexiglas et le guichetier les dépose sur la balance.

Le guichetier : Ça fera 16,20 euros.

L’usager : Ah non ! Vous n’avez pas vu sans doute, un paquet est à envoyer à Berlin. Il faut appliquer le tarif Livre et brochure.

Le guichetier : Le tarif quoi ?

L’usager : Le tarif Livre et brochure. Le tarif préférentiel pour l’envoi de livres à l’étranger.

Le guichetier : Ah, je ne connaissais pas !

Il regarde dans son document tarif.

Le guichetier : Vous avez raison. Pour Berlin, c’est 2,87 euros et Paris 8,10 euros. Mais dites donc, c’est dingue quand même, vous envoyez le même livre à Paris et à Berlin et le tarif est trois fois moins cher pour Berlin !

L’usager : Mais oui, c’est un moyen que l’état a trouvé pour aider la diffusion du livre et de la culture française à l’étranger.

Le guichetier : Ah bon ? Mais vous croyez pas qu’il faudrait l’encourager en France aussi le livre ?

L’usager : À beh ça, à qui l’dites vous !

Le guichetier : C’est d’ailleurs pas ce qu’a dit not’ président au début de la pandémie ?

L’usager : Beh oui, mais vous savez, c’est plus compliqué que ça, toujours. Entre ce qui est dit et ce qui est fait. Ça fait des années qu’on demande un tarif préférentiel pour l’envoi de livres. J’en sais quelque chose, j’ai même eu au téléphone le directeur de cabinet du ministre de la Culture qui m’a expliqué que c’était à Bercy que ça bloquait. Parce que vous voyez, là, le prix du livre est de 22 euros et il m’en coûte 8,10 euros pour l’envoyer en France. Autant vous dire que c’est plus que ma marge qui disparaît dans l’envoi.

Le guichetier : Ah oui, je comprends, ça fait mal. Mais au fait, vous faites quoi comme métier ?

L’usager : Je suis éditeur. C’est pour ça, je dois envoyer beaucoup de livres. Aux journalistes, aux libraires, aux clients en direct parfois.

Le guichetier : Ah oui, et pis vous z’êtes pas Amazon non plus ? Quand j’y pense, c’est fou c’truc. L’autre jour j’ai vu un reportage sur cette entreprise. Si on peut appeler ça encore comme ça. Ça m’a choqué ce que montrait ce documentaire. R’marquez, j’dis ça, j’dis rien, mais La Poste, des fois… Bon, ça fera 10 euros 97 ! Je vous sors une facture ?

L’usager : Oui, merci. Bon, beh au r’voir. Et merci.

Le guichetier : Oui, au r’voir et bon courage !

Le client éditeur s’en va.

Le guichetier : Et au fait, j’voulais vous dire. Quel beau métier vous faites ! Vous l’croirez si vous voulez, mais j’lis beaucoup. De la poésie surtout. Ça m’sort de mon quotidien. Vous connaissez Henri Michaux ? J’aime beaucoup. J’crois que j’ai tout lu.

par Dominique Tourte, éditions invenit

La Fédération des Éditions Indépendantes organise ainsi ces 2 et 3 février les premières Assises nationales de l'édition indépendante. ActuaLitté sera partenaire de l'événement.

Illustration : Urbs