Poudremage 3 : La République d’Automne, la capitale envahie

Sur la frontière, alors que les Kez poursuivent leur offensive et qu’elle est plus que jamais sans commandement clair, l’armée d’Adran est en plein désarroi. D’autant plus que quelqu’un vend des secrets à l’ennemi. L’inspecteur Adamat est entraîné au cœur même de cette machination pour mener son enquête, mais, au fur et à mesure que la conspiration se dissipe, une vérité prend forme.

À VOIR: La saga des Poudremages adaptée en série

De son côté, Taniel Deux-coups, le poudremage qui a logé une balle dans l’œil d’un dieu, est en fuite, pourchassé par des hommes qu’il considérait autrefois comme ses amis. Il possède le seul moyen de vaincre les Kez, mais pour ce faire, il doit éviter la trahison qui menace de toutes parts. S’il échoue, Adro tombera.

Les éditions Leha proposent d'en découvrir les premières pages :

Brian McClellan est un auteur américain de fantasy épique originaire de Cleveland dans l'Ohio. Il est connu pour l’univers de Powder Mage qui a été acclamé ainsi que pour ses essais sur la vie et le métier d’écrivain. Ses romans comprennent la trilogie Powder Mage (Promise of Blood, The Crimson Campaign et The Autumn Republic), Gods of Blood and Powder (Sins of Empire, Wrath of Empire et Blood of Empire) et les collections Valkyrie (Uncanny Collateral et Blood Tally).

Traducteur depuis trente ans, Thomas Bauduret a traduit aussi bien des bandes dessinées (le pôle Warner de Cyberpress puis Panini), des romans, des documents, des livres-jeunesse (la série des Apprentis Jedi dans l’univers Star Wars chez Pocket) et des livres-monde (L’univers de The Witcher chez Panini). Passionné de musique gothico-industrielle, de moto et d’arts martiaux, il lui arrive aussi d’écrire quelques bêtises sous son pseudo habituel de Patrick Eris.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles