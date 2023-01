La Turquie inaugure la plus grande bibliothèque d'Istanbul

Le complexe comprend aussi des salles d’étude et de lecture ouvertes 24 heures sur 24, et des surfaces collectives et individuelles.

La caserne de Rami avait été bâtie par le grand vizir Rami Mehmet Pasha sous le règne du sultan Mustafa III (1757-1774) de l’Empire ottoman. Elle servit à l’armée jusque dans les années 1960. Les travaux de restauration en vue de sa transformation ont débuté en 2014 pour prendre fin en 2023.

Atatürk mis en valeur

Le campus offre en tout une capacité de 4200 places, dont « une bibliothèque pour bébés et enfants, une numérique, une pour jeunes, une pour adultes et diverses bibliothèques spécialisées », explique l’Ambassade de Turquie à Paris dans un communiqué.

L’institution a été conçue « de manière à répondre aux besoins culturels, éducatifs et artistiques de la société dans le cadre du concept de “bibliothèque vivante” et dans le cadre du concept de bibliothéconomie moderne ».

Le pays dirigé par Recep Tayyip Erdogan a également lancé un certificat de « musée durable », inauguré par la bibliothèque Rami. « L’espace de vie vert », les systèmes d’infrastructure, ou encore le soutien à « la vie culturelle locale » qu’offrira la structure, a permis de recevoir ce label, le premier du genre pour une institution turque.

La bibliothèque Rami.

« La bibliothèque spécialisée dans les études d’Atatürk, à l’intérieur de Rami, deviendra la plus grande bibliothèque spécialisée dans les études sur ce sujet en Turquie», ajoute le communiqué. Cette section présente une collection de plus de 20 000 ouvrages à destination des chercheurs en sciences sociales et humaines, ainsi que des livres liés à l’histoire de la République de Türkiye, à la langue et à la culture turque, ou l’histoire d’Atatürk.

Pour les ouvrages rares détériorés, le laboratoire de la Bibliothèque, dit « Şifahane » ou unité de restauration, a entrepris des travaux de réhabilitation. Ce Şifahane conserve les manuscrits inscrits à l’inventaire de la structure de prêt et les textes imprimés d’exception.

La bibliothèque Rami.

La bibliothèque Rami offre des millions de livres, de documents non-livres et de ressources numériques aux lecteurs et aux universitaires. Elle accueillera également des conférences, des séminaires, des ateliers et des expositions tout au long de l’année.

Cet édifice deviendra, toujours selon le communiqué, un « point d’attraction de premier plan à Istanbul dans les domaines de la culture, de l’histoire et de l’art ».

La bibliothèque Rami.

À LIRE:Accusé de propagande, la Turquie interdit un recueil de poèmes

Si la Turquie investit dans des infrastructures culturelles, elle n'en reste pas moins un pays où la liberté d'expression se réduit toujours plus. Dernière affaire en date, une peine de prison d'un an et huit mois a été prononcée à l'encontre de l'autrice et éditrice kurde Meral Şimşek, à Ipsala, pour avoir « violé un espace militaire »...

Crédits photo : La bibliothèque Rami

DOSSIER - 15 livres jeunesse à offrir pour enchanter Noël