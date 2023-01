Paris : un nouveau lieu pour les sciences humaines et sociales

Accueillant d'ores et déjà les lecteurs, Le Comptoir sera inauguré ce 2 février, nous précise la Fondation Maison des sciences de l’homme. L'espace est situé au premier étage du 54 boulevard Raspail à Paris, adresse qui abrite à la fois l'École des hautes études en sciences sociales et la FMSH.

« Au Comptoir cohabiteront aussi bien les nouveautés que les ouvrages érudits, difficilement trouvables, et dont la FMSH assure la diffusion pour des raisons de service public. Avant son transfert à l'Humathèque sur le Campus Condorcet en 2020, la Fondation a abrité pendant plus de 50 ans l’une des plus grandes bibliothèques en sciences humaines et sociales. Nous sommes aujourd’hui très heureux d’insuffler une nouvelle vie à ce lieu chargé d’histoire », explique Hélène Velasco-Graciet, présidente de la FMSH.

Pensé comme un relais physique de leur site, Le Comptoir des presses d’universités, ce lieu propose à la découverte et à l’achat près de 30.000 références d’ouvrages et de revues proposées par plus de 60 presses universitaires et éditeurs institutionnels – dont le Bulletin des bibliothèques de France, l'École nationale des Chartes, les Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, les Éditions du Collège de France, ENS Éditions, Ibis Rouge Éditions, INSEP Éditions ou encore les Publications de la Société d'ethnologie de Nanterre.

Et les ouvrages des éditions de la Maison des sciences de l'homme elle-même, bien entendu.

Face à l'espace de vente et de présentation des ouvrages et revues, un forum accueillera des rencontres scientifiques ouvertes à tous, des « rendez-vous privilégiés avec le monde des sciences humaines et sociales ».

L’équipe du Comptoir, qui réunit 2 à 4 personnes de la Fondation Maison des sciences de l’homme, assure l'ouverture de l'espace le lundi, de 14h à 19h, et du mardi au jeudi, de 11h à 19h.

