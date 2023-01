Maroc : Les Colonnes, mythique librairie de Tanger, se redresse

Fondée en 1949 par la famille Gerofi au 54 boulevard Pasteur, à Tanger, la Librairie des Colonnes était un comptoir de vente des éditions Gallimard. Samuel Beckett, Jean Genet, Truman Capote, Tennessee Williams et Jack Kerouac fréquentaient le lieu et y trouvaient les moyens de vivre.

Rachel Muyal a présidé aux destinées de la Librairie des Colonnes de 1973 à 1998, donnant une dimension nouvelle au rayonnement culturel de la librairie, devenu un centre littéraire incontournable de la Méditerranée. Mohamed Choukri, Tahar Ben Jelloun, Paul Bowles, Lotfi Akalay, John Hopkins, Gavin Young, Assia Djebar et Marguerite Yourcenar croisaient le fantôme de William S. Burroughs en traversant le boulevard Pasteur pour visiter Rachel chez elle, en face de ce refuge de l’esprit.

Chuter 1000 fois, se relever encore

Menacée de disparition, la Librairie des Colonnes est rachetée en 2010 par Pierre Bergé qui la rénove. Pierre Bergé ne voulait pas d’un simple musée, mais d’un véritable lieu du dynamisme culturel tangérois. Pari gagné ! Jusqu’à sa mort en 2017, la librairie retrouvera sa vocation méditerranéenne, avec un intérêt particulier pour les sciences humaines, et ce, en langue arabe, française, anglaise et espagnole. Il confie sa direction à Simon-Pierre Hamelin, fondateur de la revue Nejma et des Éditions des Colonnes, qui ont permis de raviver ce foyer de création.

Feu Fadel Iraki, homme d’affaires et des médias et collectionneur d’art, la reprend en février 2019 avec pour ambition de pérenniser ce patrimoine culturel. Il décède malheureusement en avril 2020 et son envie de rendre ses lettres de noblesse à la librairie n’aura pas abouti de son vivant. Sa famille passe aujourd’hui le relais aux quatre associés, concepteurs d’un plan de sauvegarde et de relance de l’activité de la légendaire Librairie des Colonnes et de ses éditions éponymes. Leur ambition est de continuer à tisser des liens culturels et littéraires entre les rives.

Tous quatre sont des personnalités du monde de l’édition et de la culture au Maroc, en France et entre les deux continents méditerranéens. Ils ont décidé instantanément de mettre leurs savoir-faire, leurs ressources, leurs connaissances et leurs volontés au service de cet ambitieux projet de relance.

À LIRE: Ville littéraire, Tanger “fut beaucoup fantasmée, en bien comme en mal”

Alexandre Sap est le fondateur du réseau de comptoirs culturels Rupture Arts & Books basé à Paris, à la cité radieuse de Marseille et prochainement à Venise. Il est également le gérant des éditions Imbernon, spécialisées en livre d’art et d’architecture du XXe siècle.

Alexis Zavialoff est le fondateur de Motto Distribution et des librairies Motto Books. Basée entre Lausanne et Berlin ainsi que nouvellement à Paris, sa société est propriétaire d’un fonds de livres de plus de 25.000 références. Il distribue des centaines d’éditeurs à travers le monde et contribue à partager la culture dans les librairies, institutions et musées les plus prestigieux à travers le monde.

Khalid Tamer est un homme de culture partageant son temps et ses activités entre l’Europe, le Canada et l’Afrique. Il est le propriétaire du mythique Lavoir Moderne parisien, cofondateur du programme « Africapitales », conseiller au Conseil des Arts, fondateur de l’organisation « Capitales africaines de la culture » et a été le vice-président de la biennale de Marrakech.

Mathias Ohrel est le fondateur de m-O, cabinet de conseil en recrutement pour les Industries créatives et culturelles basé à Paris. Mathias a créé « kOzen » pour Kenzo, écrit et produit pour la presse, la télévision et la radio, a cofondé le magazine et la galerie Nuke, et été rédacteur en chef des hors-séries de Beaux-Arts Magazine.

Au confluent de l'histoire et des peuples

Tanger est un lieu où se rencontrent l’océan Atlantique et la mer Méditerranée, l’Europe et l’Afrique, le Nord et le Sud ; l’alchimique convergence de la géographie et de l’histoire, des langues et des civilisations, des savoir-faire et des idées contribue à dessiner dans le ciel de Tanger un trait d’union entre les cultures.

« Nous voulons être les piliers mobiles de cette entreprise familiale à taille humaine. Nous ferons tout pour préserver l’âme de la Librairie des Colonnes, l’exigence et l’ouverture qui caractérisent sa ligne éditoriale, et nous défendrons le programme et la vision forgés par la famille Gerofi, par Rachel Muyal jusqu’à sa disparition, par Pierre Berger et Simon-Pierre Hamelin, et enfin la famille de Fadel Iraki, qui nous a fait confiance », assurent les quatre repreneurs.

« Nous ouvrons à nouveau la porte de la librairie cette semaine, et allons la faire vivre tout au long de l’année autour de rencontres, de publications, de créations, d’événements avec des auteurs et artistes qui, nous espérons, générerons l’intérêt d’une communauté fidèle et large. Nous voulons lancer un prix littéraire, et encourager le dialogue entre librairies indépendantes marocaines. »

Et d'ajouter : « La librairie gardera sa vocation internationale, avec un fonds de 8000 titres en quatre langues (arabe, français, anglais et espagnol), et les éditions vont se développer. Nous avons hâte de faire se rencontrer les amis de la Librairie des Colonnes, et de faire revivre boulevard Pasteur cette grande famille des esprits ouverts et curieux de Tanger et du monde entier. »

Crédits photo © Les Colonnes