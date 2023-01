Les librairies Furet du Nord et Decitre se préparent au livre d'occasion  

À l’inverse de Joseph Gibert, qui les éparpille entre les neufs, les ouvrages d’occasion auront des rayons dédiés dans les 19 enseignes, Furet du Nord, comme les librairies Decitre, installées dans le Rhône-Alpes : « On répond à une demande des lecteurs », précise à ActuaLitté le PDG de Nosoli, Cyril Olivier.

Au terme de l’audience du 19 septembre dernier, le groupe Nosoli a obtenu le rachat de la librairie en ligne , qui revendiquait la vente d’ouvrages même introuvables.

L’ambition de Furet-Decitre pour le live de seconde main démarrera modestement, car les données disponibles demeurent floues, explique Cyril Olivier. On évoque un marché qui pèse entre 260 millions à 1 milliard € par an, soit une fourchette trop large pour s’en faire une idée claire : « Nous commencerons les expérimentations en magasin pour évaluer la réaction des consommateurs », résume Cyril Olivier.

Car Nosoli aspire à une proposition globale : jeunes clients, bourses modestes en quête de culture – aussi bien que ceux qui privilégient le livre d’occasion dans une optique environnementale, ou encore les plus boulimiques de lectures.

D'autant que ce développement coïncide, pour Furet-Decitre, avec l'intention de devenir une société à mission – autrement dit, afficher une finalité d'ordre social ou environnemental, en plus de son activité commerciale. « Bien que nous envisagions de lancer chaque initiative indépendamment, il existe bien entendu un lien entre les deux », insiste le PDG de Nosoli.

Ainsi, le titre d’occasion s’inscrit dans la circularité du livre. D'autant qu'il se « détruit moins dans le cycle de deuxième vie au regard d’autres produits de seconde main ». Dès lors, la dimension économique de l’opération reste centrale.

Un engagement social

En juin 2020, le PDG de Danone, Emmanuel Faber, faisait de la multinationale la première société cotée à adopter le statut d’entreprise à mission. Près d’un an plus tard, ce dernier était remercié, sous la pression d’actionnaires mécontents des obligations résultant des objectifs imposés par ce nouveau statut.

Un retour d’expérience qui n’effraie pas Cyril Olivier : « À Nosoli, les actionnaires et le comité de direction sont moteurs du projet, la dynamique est totalement différente. »

Face à d’autres structures qui ont choisi entre 6 et 8 objectifs plus ou moins difficiles à tenir, le groupe du nord de la France établira trois grands axes. En résulteront des actions spécifiques, « autour de l’humain, du social, sociétal et de la circularité du livre ». Le projet a d’ores et déjà été validé en conseil d’administration et le dépôt du dossier pour recevoir le label sera opéré fin premier trimestre.

Alors, coup de com' ou véritable engagement, dans l’esprit des entreprises RSE ? « C’est tout sauf du marketing », nous assure le PDG. Et d’ajouter : « Ça découle d’un engagement en interne qui aura des répercussions externes. Ça répond à une quête de sens. »

Cependant, quid de la quête d’un meilleur profit possible ? « Il ne faut pas opposer chiffres et engagements sociaux. Les deux peuvent se soutenir l’un-l’autre, au moins sur le long terme », réagit Cyril Olivier. Il en est convaincu : « Cela apportera une contribution supplémentaire au résultat. La rigueur financière restera, plus une approche plus humaine. »

Regarder vers le futur

En tant que société à mission, un audit sera réalisé tous les 18 mois par des organismes indépendants, pour vérifier le respect de la feuille de route établie, et leur « raison d’être ». Quelle conséquence si les objectifs ne sont pas atteints, ou que ça n’avance pas vers les objectifs fixés ?

« C’est une des premières questions que j’ai posées à la communauté des entreprises à mission, et ils m’ont expliqué qu’on n’avait pas assez de recul pour me répondre, alors je ne sais pas », développe celui qui a été nommé à la Direction générale de Nosoli en octobre 2021.

Ce nouveau label a été introduit par la loi Pacte de 2019. 960 entreprises le possèdent aujourd’hui d’après le décompte de l’observatoire des sociétés à mission, dont La Poste. La plupart sont des structures de taille petite ou moyenne. En outre, les salariés du groupe Nosoli peuvent désormais devenir actionnaires de la structure, via le Fonds commun de placement entreprise (FCPE).

En septembre 2022, celui qui est directeur général de Nosoli depuis près d’un an et demi a succédé à Pierre Coursières en tant que président du groupe. Cyril Olivier a précédemment fait ses armes dans plusieurs grands groupes comme Auchan ou Kiabi. L’ancien président a pour sa part pris la tête du comité de surveillance de l’entreprise.

Premier groupe de librairies français, il réalise un chiffre d’affaires autour de 160 M€, et compte près de 750 salariés.

