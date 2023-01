Malgré la fronde, Didier Decoin réélu président du Goncourt  

La nécessité de 14 tours de scrutin pour choisir la lauréate a achevé de consolider les dissensions. « Lors de l’assemblée générale de ce jour, le bureau de l’académie présidée par Didier Decoin a été reconduit par 8 voix pour, 1 voix contre », indique le compte Twitter. Les jurés, réunis chez Drouant, comme à l’accoutumée n'ont pas dévoilé celui ou celle à qui la voix unique fut attribuée. Alors, fin des hostilités ?

Avant le vote, la presse soulignait que Decoin ne fédérerait peut-être pas. Ce dernier répondait alors, début décembre : « Si on me fait comprendre que je dois céder la place, je n’insisterai pas. » Son prédécesseur, Bernard Pivot, avait porté la charge entre 2014 et 2019...

Antisionisme et vote compliqué

Retour au Liban, durant le Fetival du livre de Beyrouth, ce 8 octobre. Mohammad Mortada, ministre de la Culture libanais, critiquait dans un tweet la présence d’auteurs français lors de la manifestation. Et de pointer ceux « ayant embrassé les projets sionistes dans la pensée et la pratique, les soutenant aussi bien dans leurs travaux littéraires que dans leur vie quotidienne ».

Supprimé le jour même, le tweet a tout de même eu le temps de faire des dégâts : cinq écrivains français annulèrent leur venue – et parmi eux, quatre membres de l’Académie Goncourt, Éric-Emmanuel Schmitt, Tahar ben Jelloun, Pascal Bruckner et Pierre Assouline. Ces derniers déploraient « la dégradation générale de la situation au Liban », considérant qu’il valait mieux déprogrammer l’annonce de la sélection en signe de protestation.

Cinq autres jurés, dont Didier Decoin, et l’ensemble du bureau, soit le secrétaire Philippe Claudel et la trésorière Camille Laurens, avaient estimé de leur côté que la meilleure réponse était de maintenir le voyage à Beyrouth. On a alors parlé de véritable scission.

Symptôme de cette opposition, le vote début novembre où deux camps ont choisi entre la lauréate, Brigitte Giraud, et son roman Vivre vite, et l’ouvrage phénomène de Giuliano da Empoli, Mage du Kremlin, sans concession, au cours de 14 tours de scrutin. C’est Didier Decoin et sa double voix qui a fini par départager les deux auteurs.

À LIRE:Des barreaux et des hommes, les détenus face à la littérature

L’Académie compte provisoirement neuf membres après le départ en décembre, pour raisons de santé, de Patrick Rambaud. Du camp des « anti-Beyrouth », il avait également voté pour Giuliano da Empoli pour le Goncourt 2022.

Le successeur de M. Rambaud doit être désigné à une date indéterminée. La réélection de Didier Decoin semblerait révéler un apaisement du conflit, en attendant les prochains votes. Personne n’a claqué la porte du jury depuis Aragon en 1968.

Crédits photo : Lionel Allorge (CC BY-SA 3.0)

DOSSIER - Le Petit Prince, conte intemporel d'Antoine de Saint-Exupéry